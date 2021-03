Natasha St-Pier sort un livre pour "vous présenter le yoga comme un mode de vie"

Avec Yoga pour parents débordés, apprenez à devenir un parent plus zen. Et si vous l’êtes, vos enfants le seront aussi !

Natasha Saint-Pier pratique le yoga depuis près de 20 ans et l’enseigne depuis environ 7 ans. Si sa passion première reste toujours la musique, l’auteure-compositrice-interprète canadienne s’est aussi éprise du yoga. Elle raconte comment lui est venue l’envie de le suivre intensément cette discipline : "Au tout départ c’était la recherche d’une activité physique. J’arrivais sur Paris du Canada et je n’avais pas les habitudes et lieux que je connaissais. Je me suis donc lancée dans le yoga parce qu’une amie m’a proposé d’assister à son cours. Je suis donc allée faire son cours et j’ai découvert une discipline qui me plaisait".

Cependant la chanteuse et professeure de yoga n’y voyait que l’aspect physique de cette discipline qui est également psychique. C’est au moment de la naissance de son fils qu’elle a un déclic. "J’ai eu besoin de poser les armes une fois qu’il a été guéri et que sa pathologie cardiaque avait été opérée (NDLR : il était atteint d’une malformation cardiaque). J’avais besoin d’un endroit pour respirer et c’est dans le yoga que j’ai trouvé cela et je suis allée faire des formations d’enseignante de yoga, pas pour enseigner mais pour découvrir cette science dans sa globalité car quand on suit un cours de yoga, on n’a pas cette profondeur-là" explique-t-elle.