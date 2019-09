My Story, le nouveau spectacle pétillant de l'humoriste Ary Abittan!

Ary Abittan - My Story - 30 Octobre 2019 à Tel Aviv - Festival du Théâtre Français en Israël... Après 2 ans d'absence sur scène, et plus de 15 millions d'entrées au cinéma "Qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu", "Les Visiteurs 3", "Débarquement immédiat", Ary Abittan revient sur scène gonflé à bloc, pour nous présenter son nouveau spectacle "My story". Comme le titre le laisse entendre, Ary Abittan va revenir sur les différentes parties de sa vie et égrener avec le public, son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée et ses enfants. Ary Abittan, nous propose une toute autre facette de ce que nous connaissons de lui, il se livre comme jamais auparavant dans ce spectacle entre fou rire, folie et émotion. Retrouvez Ary Abittan le 30 Octobre 2019 à Tel Aviv Réservation sur www.culturaccess.com