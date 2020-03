"My Spy" est le coup de cœur ciné familial de Cathy Immelen de la semaine

On retrouve ainsi La Bonne épouse, une comédie française avec Juliette Binoche , François Berléand et Yolande Moreau ainsi que Woman, le documentaire sur le témoignage de 2000 femmes par Yann Arthus Bertrand . Le film familial, également gros coup de cœur de Cathy de cette semaine s'intitule My Spy.

Malgré le coronavirus les salles de cinéma sont encore ouvertes alors on en profite. Dans la foulée de la Journée internationale des droits des femmes, on trouve deux bons films sur le rôle et la vie des femmes. My Spy, un film d'action et de comédie familiale, gros coup de cœur de Cathy Immelen dans sa chronique ciné dans Le 8/9 est aussi de sortie.

"La bonne épouse", un film féministe mais pas moralisateur

"La bonne épouse, c'est une très chouette comédie" assure d'emblée Cathy Immelen.

Ce film qui met les femmes à l'honneur nous replonge "dans l'époque des écoles ménagères, dans les années 60". On y apprenait à ces femmes à tenir un foyer "avec des règles assez dingues" déplore la chroniqueuse.

Elle reprend d'ailleurs un passage de la vision de l'époque sur ce genre d'école : "être une femme au foyer, c'est être une véritable maîtresse de maison qui doit accomplir les tâches quotidienne : cuisine, repassage, raccommodage dans abnégation totale et sans jamais se plaindre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi, compréhension et bonne humeur".

Juliette Binoche tient avec beaucoup de rigueur cet établissement. Les autres principaux rôles sont ceux de son époux dépensier et reluqueur François Berléand, et de sa sœur, vieille fille rêveuse au grand cœur, Yolande Moreau.

Le film se déroule en Alsace, en 1967, soit quelques temps avant la révolution de 1968 où les femmes ont milité pour leur émancipation.

Cathy analyse et donne son avis : "On prend ce cadre-là et on nous montre comment des femmes vont remettre en question tous ces propos et tenter de s'émanciper. Ce n'est pas traité comme un film féministe moralisateur, certains propos qui peuvent être parfois ennuyeux ou lourds, ici c'est une comédie, c'est primesautier, on rigole avec ces clichés-là. J'ai beaucoup aimé".

La bonne épouse s'amuse avec les clichés conservateurs de l'époque "pour nous offrir au final une galerie de portraits de femmes qui découvrent les possibilités de l'émancipation" ajoute encore Cathy Immelen.

Elle résume : "C'est cocasse, pétillant, désuet, bref bourré de charme vintage, et puis on sent que les acteurs s'amusent énormément".