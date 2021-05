Morgane, la Belge de l’Eurovision 1992, revient avec un nouveau titre en duo avec son fils, Etyan de The Voice Kids

En 2021, Morgane revient avec un nouveau single qui préfigure un nouvel album. Dans Le 8/9, la chanteuse a interprété en live un extrait de Nous, on veut des violons mais aussi Viens, on danse sous la pluie, le nouveau titre en question. Un duo avec son fils Etyan que vous avez découvert de la Saison 1 de The Voice Kids.

Samedi 22 mai, c’est l’Eurovision. Avant la finale 2021, l’une de nos anciennes représentantes belges était dans Le 8/9 ! Vous souvenez-vous de Morgane et de sa chanson Nous, on veut des violons ? C’était en 1992 en Suède.

La chanteuse belge Morgane était l’invitée du 8/9 pour interpréter en live son nouveau titre Viens on danse sous la pluie avec son fils Etyan, ancien talent de The Voice Kids, et pour évoquer la finale de l’Eurovision ce samedi soir dès 21h sur La Une.

Le jeune homme songe désormais sérieusement à une carrière musicale. "Depuis plus d’un an je commence vraiment à chanter, avant The Voice je ne chantais pas trop. Cela m’a donné envie de chanter et de continuer là-dedans" confie-t-il.

Si elle confie ne plus vouloir participer au célèbre concours, son fils n’a lui déjà pas hésité à être candidat dans un télécrochet… The Voice Kids ! Vous vous rappelez peut-être également d’ Etyan , qui avait notamment bluffé les coachs en 2019 lors des blind auditions sur Marvin Gaye de Charlie Puth et Meghan Trainor et qui avait échoué aux portes de la finale.

Vous vous en souvenez sûrement : Morgane représentait la Belgique au Concours Eurovision de la chanson en 1992 en Suède. Elle avait terminé à la 20e place. L’Irlande remportait le concours cette année-là avec Linda Martin et une chanson écrite par l’inévitable Johnny Logan , trois fois vainqueur, deux en tant qu’interprète et donc une en tant qu’auteur.

Etyan est donc logiquement présent sur le nouvel album de sa maman.

Depuis sa participation au Concours Eurovision, Morgane n’a jamais cessé de chanter. Choriste de Claude Barzotti, qui lui avait composé Nous, on veut des violons, elle a aussi été la complice de Jean Vallée avec qui elle donnait des concerts de Noël.

Pour ce nouvel album, la chanteuse belge a pu choisir tout ce qui lui convenait. "Je n’ai peut-être pas pris le temps avant" explique-t-elle. "Le confinement a permis de prendre le temps pour faire les choses qu’on aime. On a fait des petites vidéos, des anciennes chansons confinées et on a vu que cela plaisait bien. On a donc pensé refaire des nouvelles chansons. On a retravaillé là-dessus et on est content. Ce sont des choses différentes de ce que je faisais avant mais c’est toujours de la chanson française du style Sheryl Crow, Francis Cabrel".

Les musiques de ce nouveau disque ne sont toutefois plus signées Claude Barzotti même si elle reste encore en contact avec le chanteur italo-belge. Yannick Brignano s’est occupé des compositions et des arrangements. Parmi les auteurs, on retrouve par contre Anne Marie Gaspard, qui avait signé Nous, on veut des violons.