Morgane, et Etyan de The Voice Kids, s’amusent en famille sur "Nous" de Julien Doré

La chanteuse Morgane et son fils Etyan de The Voice Kids étaient les invités du 8/9. Ils ont proposé une reprise douce et harmonieuse de Nous et ont interprété leur single rayonnant : Viens, on danse sous la pluie.

Morgane et Etyan reprennent "Nous" de Julien Doré - Le 8/9 - 12/08/2021 La chanteuse Morgane et son fils Etyan de The Voice Kids étaient les invités du 8/9. Ils ont proposé une reprise douce et harmonieuse de Nous et ont interprété leur single rayonnant : Viens, on danse sous la pluie.

La chanteuse Morgane et son fils Etyan de The Voice Kids étaient les invités du 8/9. Ils ont proposé une reprise douce et harmonieuse de Nous et ont interprété leur single rayonnant : Viens, on danse sous la pluie. Au début des années 1990, le public belge découvre Morgane. Et c’est grâce à sa rencontre avec Claude Barzotti et Anne-Marie Gaspard, qu’Ingrid deviendra Morgane en interprétant son premier titre Un amour aussi grand. Aujourd’hui, elle revient seule en scène avec un quatrième album où l’on voyage dans un univers entre balades avec des cordes, rock et country. Le premier extrait de ce disque, qui paraîtra en octobre prochain, est un duo avec son fils Etyan, Viens, on danse sous la pluie. Vous avez pu découvrir ce dernier dans The Voice Kids. À seulement 14 ans, il avait réalisé une entrée fracassante dans le télécrochet.

Chanter en famille

Avec désormais deux chanteurs dans la famille, inutile de préciser que l’ambiance devient très musicale à la maison. "Les sœurs ne sont pas trop contentes car cela engendre beaucoup de bruit. Mes filles chantent très bien mais elles dansent, elles n’ont pas l’envie" confie ainsi Morgane pas contre l’idée de proposer un spectacle avec toute sa famille. ►►► À lire aussi : Cléo, artiste indépendante et voix exceptionnelle, chante en exclusivité son nouveau titre Cette envie anime toutefois Etyan depuis son passage réussi à The Voice Kids. "Je n’avais pas envie spécialement de chanter avant pour des gens. Je chantais juste pour moi. Et après The Voice, cela m’a donné envie de chanter devant tout le monde et de faire cela comme loisir" explique le jeune interprète.

Un duo solaire et harmonieux

Dans Le 8/9, Morgane et Etyan ont repris Nous, l’un des derniers singles de Julien Doré, en live acoustique. Une reprise familiale et harmonieuse qui a véritablement apaisé le plateau et qui véhiculait un message propre à l’actualité. "On trouvait que la chanson était vraiment de circonstance : cela parle de la nature qui dégénère un peu. Je pense qu’il faut se soutenir et rendre les choses un peu plus belles, de faire attention à l’univers et tout ce qui l’entoure" avance Morgane. Le duo a ensuite amené le soleil sur le plateau en interprétant leur titre entraînant, Viens, on danse sous la pluie, un morceau que David Jeanmotte n’a pas pu s’empêcher d’accompagner au chant !

Morgane et Etyan chantent "Viens on danse sous la pluie" - Le 8/9 - 12/08/2021 La chanteuse Morgane et son fils Etyan de The Voice Kids étaient les invités du 8/9. Ils ont proposé une reprise douce et harmonieuse de Nous et ont interprété leur single rayonnant : Viens, on danse sous la pluie.

Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.