Moment cocasse dans "C à vous" : excédé par le bruit, un voisin hurle pendant l’émission

Au grand plaisir des spectateurs et des invités, les traditionnels dîners de l’émission "C à vous" sont de retour… en plein air. Une nouvelle qui ne semble pas plaire à tous les voisins.

Depuis le 19 mai dernier et suite à la réouverture des terrasses en France, l’émission "C à vous" a renoué avec ses traditionnels dîners. Si de nombreux spectateurs se disent ravis du retour de cette formule qui fait le succès de l’émission diffusée sur France 5, tout le monde n’est pas du même avis.

En effet, condition sanitaire oblige, la tablée d’Anne-Elisabeth Lemoine est désormais installée à l’extérieur, dans un jardin à proximité du studio de l’émission.

Lors de la séquence "Le Speakerin", l’animateur Bertrand Chameroy révèle un moment cocasse s’étant déroulé sur le tournage quelques jours plus tôt : "C à vous, c’est comme à la maison, on reçoit des gens sympas, on dîne, on papote, et comme à la maison, on a des voisins. Aujourd’hui devait avoir lieu la fête des voisins, mais pandémie oblige elle est reportée au 24 septembre prochain et c’est peut-être pas plus mal parce que depuis que nous dînons en extérieur, on ne s’est pas fait que des amis", explique-t-il avec humour en dévoilant la séquence que les spectateurs n’ont pas pu vivre en direct.