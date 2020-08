Mister Cover revient au rock des 90's et met le feu sur "Torremolinos" avec Jean-Luc

Mister Cover reprend "Liquido" et "Are You Gonna Go My Way" - Extrait de Le 8/9 - 14/08/2020

Mister Cover était comme chaque vendredi cet été invité dans Le 8/9 pour son nouveau spectacle Back to the 90’s. Le groupe a joué Liquido de Narcotic et Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz.