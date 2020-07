Mister Cover revisite "Wannabe" des Spice Girls... et "What Is Love" d'Haddaway - © Tous droits réservés

Mister Cover reprend "Wannabe" des Spice Girls... et "What Is Love" d'Haddaway - Extrait de Le 8/9... Le groupe Mister Cover était l'invité du 8/9 pour son nouveau spectacle Back to the 90’s. Le groupe a revisité Wannabe des Spice Girls mais aussi What Is Love d'Haddaway.