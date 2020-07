Mister Cover reprend "Tic Tic Tac" avec Jean-Luc au "solo" et fait danser Le 8/9 sur "La Macarena"

Nicolas Dieu et Lady Marie de Mister Cover ont repris deux nouveaux morceaux des années 1990 comme tous les vendredis dans Le 8/9 pour leur nouveau spectacle Back to the 90’s : Tic Tic Tac sur lequel Jean-Luc les a accompagnés au "solo" et La Macarena où les chroniqueurs ont dansé sur le plateau de l'émission.

Mister Cover en concert, cela se résume en une énorme fête. Un groupe, des reprises de tubes anglophones et francophones et des heures de concert !

Cette année, le groupe est de retour avec un nouveau spectacle reprenant les plus grands hits des années 90. D'Ace of Base en passant par Will Smith ou encore les Backstreet Boys, Mister Cover vous promet un voyage dans le temps à travers 70 titres incontournables.

Chaque vendredi, Mister Cover sera avec nous pour reprendre deux tubes de l'été. Après Wannabe des Spice Girls et What Is Love d'Haddaway, Nicolas Dieu et Lady Marie reprend Tic Tic Tac de Carrapicho et la Macarena de Los Del Rio.

Retrouvez Mister Cover en concert le 9 janvier 2021 à l'Ancienne Belgique.