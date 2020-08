Mister Cover enflamme une dernière fois le plateau du 8/9 avec "Ça c'est vraiment toi"

Mister Cover enflamme une dernière fois le plateau du 8/9 - © Tous droits réservés

Mister et Lady Cover reprennent "Barbie Girl" et "Free from Desire" dans Le 8/9 - Extrait de Le 8/9... Mister Cover pour son nouveau spectacle Back to the 90's. Mister Cover en concert, c'est une énorme fête. Un groupe, des reprises de tubes anglophones et francophones et des heures de concert ! Cette année, le groupe est de retour avec un nouveau spectacle reprenant les plus grands hits des années 90. D'Ace of Base en passant par Will Smith ou encore les Backstreet Boys, Mister Cover vous promet un voyage dans le temps à travers 70 titres incontournables ! En concert le 9 janvier 2021 à l'Ancienne Belgique. Ce vendredi, Mister Cover reprendra " Free from desire " de Gala et " Barbie girls " de Aqua. [Et dans le 8/9 continue " ça c'est vraiment toi " de téléphone].