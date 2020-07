Mister Cover en mode rap reprend "Getting Jiggy With It" de Will Smith et "Informer" de Snow

Mister Cover était comme chaque vendredi l'invité du 8/9 pour interpréter deux cover dans le cadre de son nouveau spectacle Back to the 90's. Nicolas Dieu, le chanteur, a revisité deux titres phares du hip-hop américain des années 1990.

Mister Cover en concert, c'est une énorme fête. Un groupe, des reprises de tubes anglophones et francophones et des heures de concert !

Cette année, le groupe est de retour avec un nouveau spectacle reprenant les plus grands hits des années 90. D’Ace of Base en passant par Will Smith ou encore les Backstreet Boys, Mister Cover vous promet un voyage dans le temps à travers 70 titres incontournables !

Ce vendredi, Nicolas Dieu de Mister Cover a repris pour vous Informer de Snow et Getting Jiggy With It de Will Smith. Il s'était même mis en condition en s'habillant comme un rappeur. Le frontman de Mister Cover a également fait chanter en chœur l'équipe du 8/9 sur Informer et a expliqué le 'message' de la chanson : "Cela parle d'un type qui s'est fait choper par les flics car il avait un peu de cigarettes qui font rire. La police l'interpelle et le conduit en détention. Il se trouve face à des prisonniers en manque d'affection et il se passe ce qu'il se passe".

Mister Cover sera en concert le 9 janvier 2021 à l'Ancienne Belgique. "Les places se remplissent parce que les gens sont en attente d'un peu de fête et de retrouvailles donc il ne faut pas traîner" prévient Nicolas Dieu.