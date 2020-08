Mister Cover, en mode country, fait "tomber la chemise" et reprend un tube d'Avicii

Mister Cover était, comme chaque vendredi, l'invité du 8/9. Nicolas Dieu, le chanteur, a repris ce 7 août Cotton Eye Joe de RedNex, Tomber la chemise de Zebda et Wake Me Up d'Avicii.

Mister Cover en concert, c'est une énorme fête. Un groupe, des reprises de tubes anglophones et francophones et des heures de concert !

Cette année, le groupe est de retour avec un nouveau spectacle reprenant les plus grands hits des années 90 avec Back to the 90's. D'Ace of Base en passant par Will Smith ou encore les Backstreet Boys, Mister Cover vous promet un voyage dans le temps à travers 70 titres incontournables !

Pour assister à cette énorme fête sous le signe des années 1990, retrouvez le groupe de cover en concert le 9 janvier 2021 à l'Ancienne Belgique.

Ce vendredi, Mister Cover a repris deux chansons des 90's : Cotton Eye Joe de RedNex, sorti en 1995 et Tomber la chemise de Zebda sorti en 1999 mais aussi une troisième chanson, Wake Me Up l'un des tubes du DJ suédois Avicii.