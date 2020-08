Mind Connexion, le projet musical de Karim Baggili et Silva, envoûte le plateau du 8/9

Tout l’été, les artistes belges se sont succédé sur le plateau du 8/9 pour interpréter un de leur titre en direct. Même si c’est la rentrée sur VivaCité, on ne perd nos bonnes habitudes avec Mind Connexion, le projet musical captivant mené par Karim Baggali et Silvano Macaluso. Moment suspendu avec la version live de "Move On".

Mind Connexion, c’est la rencontre de deux univers, celui de Silvano Macaluso, connu sous le nom de Silva, et Karim Baggali. Une complicité artistique évidente qui a donné naissance au single "Move On", en parallèle de leur carrière respective.

Au micro de Cyril, ils reviennent sur l’origine de cette collaboration musicale… et amicale : "On s’est croisé sur scène dans un premier temps en 2012, explique Karim. On a très vite senti qu’on avait envie de devenir potes et de continuer à travailler ensemble. On s’est invité mutuellement sur nos projets respectifs, c’était à chaque fois plus qu’un plaisir, c’était productif et de l’amusement. On a eu envie de prolonger cela, on s’est dit pourquoi pas faire un projet un peu OVNI et entamer quelque chose ensemble au niveau de la production."

On peut parler de coup de foudre artistique : "Karim est un grand artiste, confirme Silva. Humainement, c’est super de bosser avec des artistes comme lui. C’était cette envie et cette passion musicale de partager des choses en studio autour de divers instruments. On a voulu prolonger ça dans un projet pop-electro."

Après le single "Move on", qui a fait l’unanimité sur le plateau du 8/9 sur VivaCité, pouvons-nous espérer tout un album de Mind Connexion ? "Ce n’était pas prévu à la base, confie Silva. On a pas mal de morceaux dans les tiroirs. Petit à petit on crée et on verra ce que ça donnera."