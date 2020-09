Mickaël Lumière sur le tournage du film sur Grégory Lemarchal : "C'est beaucoup d'émotions"

Un téléfilm symbolique

POURQUOI JE VIS - © CHRISTOPHE CHEVALIN - CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Nous vous annoncions sa réalisation début 2020 dans La Récré de Midi sur VivaCité, le biopic sur Grégory Lemarchal, incarné par Mickaël Lumière, est désormais sur votre écran.

Le jeune acteur français commente son travail pour ce téléfilm coproduit par la RTBF qui ne laissera personne insensible. Outre sa ressemblance frappante avec l'icône du télé-crochet français, ce rôle est d'autant plus symbolique pour lui que son histoire l'a touché personnellement : "On m'a dit plusieurs fois dans ma vie que je lui ressemblais et il m'a marqué dans mon enfance. Je me souviens très bien de toute cette période de Star Academy même si j'étais petit (NDLR : Mickaël avait 8 ans à cette période) et je me souviens de sa victoire, de sa carrière et de son décès qui m'ont beaucoup marqué".

Ce téléfilm est aussi un symbole pour votre radio qui vous accompagne depuis maintenant près de 15 ans. Bruno Tummers, le chroniqueur musical de VivaCité se rappelle : "Grégory était sur les scènes du Beau vélo de Ravel, à l'Atomium quand on démarrait cette chaîne. Voir ce téléfilm cela procure une émotion. Les chansons sont des marqueurs de vos souvenirs et on s'en rendra compte ce soir".