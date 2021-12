Michel Leeb explique pourquoi le théâtre revient à la mode : "Il n’y a rien de plus vrai qu’un acteur sur scène"

Problème : le couple est au bord de l’implosion ! Pourtant, rien ne pouvait laisser présager une telle situation aux grands-parents. Gaspard et Clémence décident d’avoir une discussion avec leur fils. Le divorce est évoqué. De cet entretien émergent quelques confessions. Jusqu’à la phrase de trop… Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et de graves conséquences !

Gaspard (Michel Leeb) et Clémence (Anne Jacquemin) sont à la retraite et doivent garder leur petit-fils de 18 mois, Roberto, pendant que ses parents partent en vacances à Capri.

Ce sont deux véritables scènes de ménages inattendues que propose Inavouable. Imaginez tous les secrets enfouis de deux couples qui reviennent à la surface en une seule journée… c’est à cette situation qu’est confronté le personnage de Michel Leeb.

"À partir de ce moment où je suis devant mon fils et ma belle-fille et ce bébé, cela clash parce qu’ils se séparent (NDLR : Lucas et Manon, le jeune couple). Tous les non-dits d’un mariage qui dure depuis presque trente ans explosent aussi. J’apprends un tas de choses. Au début, je me la ramène, je suis sûr de moi. Et au fur et à mesure de la pièce, j’en prends tellement plein la figure que je suis démoli à la fin" résume le comédien de 74 ans.

Alors que Gaspard, journaliste et secrétaire délégué de la copropriété, pensait vivre une retraite paisible, il prend donc conscience "que la vie n’est pas si simple et qu’on s’en prend la gueule si on creuse un petit peu".