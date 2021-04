Michel Drucker dévoile l’étonnant pseudonyme sous lequel il a été hospitalisé

"Il s’est confié beaucoup sur sa maladie, c’est normal. Je pense qu’il a besoin d’en parler et d’extérioriser" observe Sara De Paduwa . En effet, Michel Drucker a encore évoqué cette maladie, de manière plus humoristique cette fois, dans l’émission Culture médias sur Europe 1 le 28 avril pour promouvoir ce livre, qui symbolise sa "renaissance", lui qui pensait ne jamais remonter sur un plateau télé .

Véritable monstre sacré de la télévision française, Michel Drucker , 78 ans, a marqué son retour dans son émission fétiche, Vivement dimanche, à la fin mars 2021 , après plusieurs mois d’absence. Il avait en effet été opéré du cœur en septembre 2020 pour un triple pontage et avait subi une seconde intervention deux mois plus tard suite à une infection survenue à sa cicatrice.

Au cours de cette interview, il a abordé l’anonymat et le pseudonyme dont il a pu bénéficier lors de son arrivée à l’hôpital Georges Pompidou à Paris qu’il révèle dans son livre. "Le 30 août, il y avait le virus, la pandémie qui planait vraiment, qui rôdait autour des hôpitaux et des Français. Je me méfiais donc un petit peu du paparazzi et de la photo volée parce que je n’étais pas au mieux de ma forme".

"On m’a dit : 'Vous savez, il y a 800 lits, on a l’habitude. Le monde entier célèbre ou pas célèbre passe ici. Est-ce que vous voulez un pseudonyme ?'" raconte-t-il. Michel Drucker accepte d’être placé sous une autre identité et choisit lui-même le nom et prénom. Pour le premier, il opte pour Diocar, le verlan de cardio, et pour le prénom, il s’est référé au calendrier. "J’ai dit : 'Aujourd’hui, c’est la Saint quoi ?'". Le hasard a donc déterminé que Michel Drucker s’appelait Fiacre Diocar au moment de son intervention et de sa convalescence.

Et visiblement le personnel n’a pas oublié ce patronyme. "Je suis arrivé l’autre jour à l’hôpital Pompidou, parce que j’y retourne assez souvent et il y a des infirmières qui m’ont demandé : 'Comment allez-vous Fiacre Diocar ?'".