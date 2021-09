Michel Delpech : un album de reprises 5 ans après son décès avec "les chansons qu’il aimait le plus"

Geneviève Delpech était l’invitée du 8/9 pour présenter Photos souvenirs, l’album posthume de reprises de son mari Michel Delpech. Ce disque paru en juillet dernier, renferme quelques chansons préférées de celui qui nous a quittés début 2016. Dans cet album souvenirs, Michel Delpech vous propose 11 reprises des plus belles chansons du patrimoine français enregistrées dans les années 90. C’est avec son timbre de velours et son extrême sensibilité que le chanteur reprend Quelque chose de Tennessee, Ultra moderne solitude, Un homme heureux, Je suis venu te dire que je m’en vais, Quelques mots d’amour, Fais-moi une place, Cœur grenadine… Photos souvenirs est le premier album inédit depuis le décès de Michel Delpech en 2016.

Les chansons favorites de Michel Delpech

Michel Delpech a marqué l’histoire de la musique avec un large répertoire entré définitivement au patrimoine de la chanson française. L’auteur-compositeur-interprète de Pour un flirt, Wight is Wight ou Le chasseur chantait pourtant beaucoup les chansons des autres et même "beaucoup plus que les siennes, qu’il ne chantait que très rarement" confie sa veuve, Geneviève Delpech. Cet album de reprises s’imposait donc de lui-même pour cette dernière. "Il les avait enregistrées avec grand plaisir. Ce sont vraiment les chansons qu’il aimait le plus, et j’ai eu l’idée avec Universal et mon fils Emmanuel, de sortir un album un peu inédit, qui sort des tubes de Michel". Ce disque, prévu initialement pour janvier 2021 pour commémorer les 5 ans de sa disparition, a pris du retard en paraissant le 23 juillet dernier. La remasterisation des titres, a en effet exigé un travail de longue haleine. La technique et les arrangements ont dû être retouchés mais aucune voix n’a cependant été modifiée. Ainsi, sur Quelque chose en nous de Tennessee, on entend Geneviève Delpech elle-même, introduire la chanson dans les chœurs, un enregistrement qu’elle avait réalisé en… 1996.

1 images © Stéphane De Sakutin / AFP

Que ces chansons étaient jolies

Revenir en studio pour sélectionner les différentes plages et finaliser cet album a bien sûr été un moment marquant pour celle qui a partagé la vie de Michel Delpech pendant 32 années. "Cela a été le moment le plus difficile car il y a en fait une centaine de chansons qu’il a enregistrées. Il y en a beaucoup, et on a choisi celles qui lui allaient le mieux je pense et celles qui nous touchaient le plus aussi" révèle-t-elle, se souvenant très bien d’avoir été submergée par l’émotion au moment du résultat final : Les premières chansons que j’ai entendues c’était presque insupportable pour moi, j’ai encore beaucoup de mal d’entendre cette voix d’or de Michel que j’ai tant aimée. ►►► À lire aussi : Fabienne Blanchut met en lumière un phénomène peu connu mais répandu : la fugue d’une adulte La reprise de Quelques mots d’amour résonne aussi avec beaucoup d’émotion dans la tête de Geneviève Delpech. C’était en effet la chanson que partageaient Michel Delpech et leur fils Emmanuel. "Mon fils s’est beaucoup investi dans cet album et il écoutait très souvent cette chanson avec son père, et je pense que c’est quelque chose de très sentimental pour lui" commente-t-elle.

De nombreux inédits en stock mais…

Photos souvenirs devrait être qualifié d’album 'presque de reprises'. Les fans auront vite repéré une version inédite de Chez Laurette, son tout premier succès, en dernière position sur la liste des 11 titres. "On a voulu mettre une petite note de Delpech et elle reste un standard aujourd’hui. On s’est dit que la boucle est bouclée, c’est joli de terminer par cette si jolie chanson de Michel et il la chante tellement bien" justifie Geneviève Delpech. Des inédits, il en reste d’ailleurs plein en magasin confirme la seconde épouse du chanteur français. Verra-t-on un jour sortir un album posthume avec des inédits, comme c’est le cas pour d’autres monstres sacrés de la chanson française ? Pas si sûr. Geneviève s’interroge encore sur ce choix "d’éthique, de morale et de respect" par rapport à son défunt mari. "Michel n’a pas voulu sortir ces chansons qui pourtant étaient très belles. Est-ce que j’ai le droit vis-à-vis de lui de les sortir ? C’est la grande question" déclare-t-elle. "Personnellement j’aimerais qu’elles sortent ces chansons parce qu’il y en a qui sont des bijoux, mais Michel était un perfectionniste. Ce n’était jamais assez bien pour lui et il a refusé que ces chansons sortent je trouve à tort. Mais c’était son choix". L’album de reprises arrive donc à point nommé pour laisser le temps de la réflexion à la famille de Michel Delpech sur la sortie d’éventuels inédits. Et si aucun n’en sort dans les prochaines années, les fans se consoleront en se rappelant ce que Marianne chantait dans les rues de Paris : "Ça ira, ça ira… toute la vie".

