Michel Cymes dévoile une anecdote marquante sur le tournage de "La doc et le véto"

Le médecin, animateur et acteur français, Michel Cymes était l’invité du 8/9 pour évoquer le téléfilm La doc et le véto dans lequel il joue un vétérinaire, rôle pour lequel il a réalisé un véritable agnelage, diffusé ce jeudi 11 février dès 20h30 sur La Une.

Michel Cymes reste pas loin du domaine de la médecine en incarnant cette fois un vétérinaire après avoir joué un médecin dans Meurtres en pays d’Oléron. "J’étais médecin parce que cela me rassurait de ne pas avoir un rôle de composition et de jouer ce que je jouais dans la vie de tous les jours" confie-t-il. "Puis on m’a dit : 'Maintenant que tu as joué ce rôle ce serait bien que tu te mettes en danger et que tu fasses autre chose'".

Il retrouve néanmoins ses repères professionnels avec ce rôle de vétérinaire : "Le vétérinaire en milieu rural c’est aussi le premier contact avec les agriculteurs, les éleveurs, il a un rôle de psychothérapeute parfois. Je me suis donc éloigné un petit peu mais pas complètement".

Il dévoile ainsi avoir réalisé... un véritable agnelage pour ce téléfilm, lui qui a déjà pratiqué des accouchements. "Ce n’était pas très différent sauf qu’il faut tirer beaucoup plus" rigole-t-il.

L’équipe de tournage est restée en alerte pendant plusieurs jours tout en continuant à tourner les autres scènes pour enregistrer cette naissance. Michel Cymes a ainsi été rappelé sur place lorsqu’une brebis mettait bas pour réaliser cet agnelage : "J’ai foncé sur les lieux du tournage. L’éleveur était en dehors du champ de caméra et de la voix il m’aidait quand je n’y arrivais pas trop parce qu’il y a une patte qui est restée coincée. On a édulcoré. On ne vous a pas tout montré mais il a fallu que je rentre le bras jusqu’au coude pour décoincer la patte et tirer et sortir le petit agneau que j’ai acheté pour ne pas qu’il aille à l’abattoir".