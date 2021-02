Michaël Dufour livre du spectacle à vos fenêtres avec "Côté cour et jardin"

Et enfin… champagne et bouquet de roses seront aussi au programme pour fêter la Saint-Valentin comme il se doit !

Le principe est simple : vous assistez à un vrai spectacle derrière vos fenêtres et dans le respect des règles sanitaire ! Au total, vous aurez le choix entre trois spectacles différents : Les apéros de l’humour, La Revue de l’actu et la comédie Faites l’amour avec un Belge.

"Pour respecter les bulles, on joue comme des poissons dans un aquarium" explique-t-il plus sérieusement. La bulle reçoit un haut-parleur et peut donc entendre le spectacle qui se joue dehors. "On vient avec de la lumière, un peu de fumée, et donc ils ont un petit théâtre chez eux" ajoute-t-il, précisant qu’ils disposent aussi de tonnelles, parapluies et tentes pour se protéger du mauvais temps.

Barré par les mesures de confinement, le monde du spectacle se réinvente pour subsister. Fabian Le Castel a récemment organisé un dîner-spectacle en vidéo dans votre salon par exemple. Michaël Dufour aussi se produit tout en respectant les gestes barrières et composant avec la fermeture des salles. "Comme le gouvernement nous a dit : ' Mettez-vous à carreaux' , donc je me mets derrière les vitres de gens " déclare-t-il. Le comédien ne voulait également pas rester cloisonné chez lui imaginant que sa femme est hypocondriaque au point d’avoir "fait installer des caddies à l’entrée de la maison" pour respecter la distance en se déplaçant.

L’humoriste tempère malgré tout certaines idées trop farfelues. "On nous a proposé pour la Saint-Valentin, que les gens soient dans leur chambre, ils ouvrent la fenêtre et nous regardent. Ils ont dit il n’y a pas de souci mais quand même je n’ai pas accepté" révèle-t-il.

La Revue de l’actu passe au crible les derniers événements de 2020 tout en dérision. " Les gens ont tellement besoin de rire de ce qu’il se passe maintenant qu’on s’est dit qu’on allait leur proposer cela" justifie-t-il, "et surtout cela me permet de rencontrer les comédiens et comédiennes avec qui je travaille beaucoup. On se revoit on se fait des réunions Zoom, on écrit. Ainsi, quand on redémarra, on sera prêt et on aura de la matière".

Si l’expérience vous tente, il vous faudra débourser tout de même entre 200 et 600€ selon le spectacle que vous choisissez. Si la somme semble conséquente au premier abord, Michaël Dufour explique qu’elle est tout à fait respectable pour une telle préparation.

Chaque spectacle compte sa logistique et ses comédiens. Il vient même avec des régisseurs pour sa pièce Faites l’amour avec un Belge. "J’ai toujours l’habitude de payer les gens et en plus je signe une convention collective en France avec les comédiens avec qui je joue. Je paie les gens, moi personnellement je ne me paie pas mais ce n’est pas grave. Le but c’est évidemment de rejouer. C’est donc cher, c’est un beau cadeau évidemment, mais on apporte les fleurs, le champagne, et vous avez un spectacle privé qui est souvent joué devant des salles de 300 à 500 personnes et vous l’avez pour vous seuls" se défend-il.

Pour les plus petits budgets, vous pouvez réserver un spectacle avec deux comédiens seulement. "On vient avec moins de matériel, c’est plus simple et un peu plus court" détaille-t-il.

L’humoriste sera bientôt accessible même pour une poignée d’euros. Il a inventé les théâtres-matons : des petites boîtes contenant deux fauteuils de cinéma, un rideau et dans lesquelles le public très restreint peut mettre deux trois euros et aura un sketch, une blague. "Chaque mois j’essaie de me réinventer et je pense qu’il y a plein d’artistes qui le font et on a intérêt à le faire" lance-t-il.

Voilà malgré tout une bonne manière de rendre service au spectacle vivant, et de passer une soirée amusante pour oublier un peu cette pandémie !