Messieurs, vous êtes de petite taille ? Avec de simples astuces, David Jeanmotte vous fait prendre de la hauteur et sublime vos charmes.

Pour les hommes de petite taille, il est tout un panel d’astuces pour sublimer leurs charmes. David Jeanmotte, notre expert en relooking, épingle pour nous tous les bons plans qui flatteront à merveille leur silhouette et qui donneront ce côté élancé. On se fait une petite séance shopping pour dégoter ces vêtements et accessoires judicieusement adaptés à votre morphologie.

De bas en haut, de haut en bas

Vous êtes prêts ? Vous allez être encore plus beaux en appliquant à la lettre, de haut en bas, tous les conseils de David.

- L’incontournable col en V. On ne mise que sur ce modèle pour l’ensemble des vêtements. Le V aura pour effet d’allonger le cou, de bien le dégager. On se prend déjà de la hauteur avec cette simple astuce.

- On opte pour des vestes assez courtes ou encore pour des vestes avec un a deux boutons maximum. Elles doivent être rembourrées, avec des épaules gaufrées. Non, non pas les épaulettes, juste le côté rembourré. On peut ainsi avoir un buste un peu plus long. Si on continue d’ailleurs on va finir par toucher le plafond à force de prendre de la hauteur.

- Si vous misez sur les gilets, selon circonstances : eux aussi seront toujours avec le col en V pour le côté "élancé". C’est le maître mot : "élancé", c’est conditionnel lors de l’achat d’un vêtement : c’est qu’il favorise cette impression. Et c’est non négociable !

- Les chemises, les pulls,… sans aucune exception, vous ferez en sorte que vos manches soient impérativement au niveau de vos poignets ou plus haut encore. Oubliez ces manches de chemise qui couronnent vos mains, qui les couvrent, qui les camouflent. Affinez le tout en dégageant vos avant-bras. On ajuste tout vers le haut, encore une fois. On ne lâche pas cette perspective de hauteur, encore et toujours.

- Misez sur les lignes verticales pour vos chemises avec évidemment toujours le haut bien ouvert, presque à outrance ! Mais un singlet en V viendra "rehausser" le tout et délivrez son petit cachet. Ces astuces donneront elles aussi plus de grandeur à votre silhouette.

- Côté pantalons : oui on peut choisir des slims, ça marche, on évite par contre les délavés. Les ourlets doivent être judicieusement posés sur la cheville, serrés sur la chaussure, c’est finalement assez "collant". On évite ainsi le côté pêcheur avec la cheville à découvert.

- Les chaussures : on aligne toujours les chaussures à la gamme du pantalon pour avoir cette impression d’allongement, de continuité. On opte ainsi pour des chaussures noires et un pantalon noir, … Côté baskets, on oublie les semelles plates, on prend de la hauteur aussi grâce à des baskets avec une semelle plus conséquente.

- Côtés accessoires : le chapeau est de mise, il élancera fortement votre silhouette, vous prendrez encore de la hauteur.