Mentissa, en finale de The Voice France : "Vianney est devenu un ami, un mentor, un grand frère"

Et belle surprise, un an après l’arrivée d’ Antoine Delie en finale de The Voice France , Mentissa réitère cet exploit belge.

La candidate belge Mentissa Aziza était l’invitée du 8/9 pour son parcours dans The Voice France. En finale du télécrochet, elle est revenue sur son aventure et a commenté son entente avec son coach Vianney.

Ce n’est pas la première expérience The Voice pour Mentissa. Elle a d’abord participé à The Voice Kids Vlaanderen étant plus jeune pour se tester et s’est ensuite illustrée en 2019 dans The Voice of Holland, avant de participer à The Voice France.

La candidate belge de 21 ans ne comptait pourtant pas tenter sa chance sur l’édition française. Elle explique : "Quand je me suis inscrite aux Pays-Bas il y a deux ans c’était pour créer l’engouement qui s’est créé maintenant en France. C’est pour cela que je m’étais inscrite à nouveau (après The Voice Kids). Après il ne s’est pas passé grand-chose malheureusement. Je me suis dit : 'Ce n’est pas grave, c’est que ce n’était pas le moment'. Cette année je ne comptais pas du tout retenter ma chance dans un concours, c’est la production qui m’a contactée. Je n’étais pas très convaincue au début et ils m’ont donné de bons arguments pour que je fasse partie de l’aventure".

C’est donc toutefois la première fois que la candidate belge arrive si loin dans l’aventure qui savoure pleinement ce moment.