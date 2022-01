Mentissa chante en live son premier titre "Et bam" et lance un appel pour chanter avec Stromae

En 2014, cette artiste belge remporte The Voice Kids Vlaanderen, et participe à The Voice of Holland en 2019. En 2021, vous avez pu l’apercevoir dans la 10ème saison de The Voice France, grâce à sa mère et son ami Youssef qui l’ont poussé à tenter une troisième fois l’expérience alors que ses deux premiers passages, malgré ses grandes performances, ne lui avaient pas permis de percer dans le milieu.

Mentissa était l’invitée du 8/9 et du 8/9 continue pour présenter son premier titre, Et Bam. Elle a interprété cette chanson en live, faisant battre le cœur de Thibaut Roland et de ses chroniqueurs, ainsi qu’une reprise de Last Christmas.

Peu importe pour Mentissa, elle a trouvé en Vianney plus qu’un coach mais un ami, un mentor. "Il m’a vraiment pris sous son aile, il m’a écrit une première chanson et invitée sur sa tournée" explique-t-elle.

Et le travail de l’auteur-compositeur-interprète français ne pourrait pas s’arrêter là pour son talent. Mentissa a un EP ou un album en préparation et Vianney pourrait encore signer quelques titres. "On n’en a pas vraiment discuté, on ne sait pas à quel point il fera partie du processus de création, s’il m’écrira d’autres chansons. Ce n’est pas vraiment quelque chose qu’on exclut mais pas forcément non plus quelque chose qu’on prévoit" confie-t-elle.

Vianney s’est adapté à l’univers de sa protégée en lui produisant Et bam, mais cette dernière rêve maintenant de collaborations avec d’autres artistes, notamment avec un certain Stromae. "J’ai toujours été une très grande fan de Stromae parce qu’il est un artiste incroyable. Ce serait donc un rêve de pouvoir collaborer avec lui, déjà parce qu’on est tous les deux belges, et parce qu’artistiquement je pense que cela pourrait être quelque chose de vraiment sympa" déclare-t-elle. L’appel est lancé ! Verra-t-on un jour ces deux artistes collaborer sur un projet ?