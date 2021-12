Mehdi livre avec humour son recueil de caricatures tirées du Grand Cactus

Ça fait maintenant plusieurs années que Mehdi accompagne dans chaque émission du Grand Cactus Jérôme de Warzée et toute sa bande. Au départ, fan de l’émission, il en est devenu un membre à part entière et chaque semaine, il vous fait rire aux larmes avec ses dessins. Cette fois-ci, Mehdi vous donne rendez-vous en dehors du petit écran et vous offre une rétrospective d’une année 2021 chargée en émotions.

Mehdi, caricaturiste du Grand Cactus, était l’invité du 8/9 pour présenter son recueil de dessins : C’est pas facile. Un volume rempli d’humour noir, où tout le monde – ou presque — en prend pour son grade.

Depuis plusieurs années, Mehdi accompagne chaque émission du Grand Cactus de Jérôme de Warzée et toute sa joyeuse bande, sur Tipik. Au départ fan de l’émission, il en est devenu un membre à part entière et chaque semaine, il vous fait rire aux larmes avec ses dessins. Cette fois-ci, Mehdi nous donne rendez-vous en dehors du petit écran et nous offre une rétrospective d’une année 2021 chargée en émotions.

"C’est pas facile… de vendre des livres quand on n’est pas connu"

C’est le titre entier de l’album. Manifestement, ce n’est pas facile non plus, pour Mehdi, de se lever tôt pour venir sur le plateau du 8/9. Il en a oublié d’enlever son pyjama "one piece" en forme d’écureuil, assez tendance. " C’est beaucoup, beaucoup trop tôt. Le 8/9, ça devrait être vers 16h-17h. Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. […] Je pensais aller dans le cube de Viva for Life en fait ! Je me disais que j’allais finir ma nuit avec Ophélie, mais non…"

C'est pas facile... © Kennes Le ton est donné ! Mais parlons plutôt de "C’est pas facile". Paru en novembre dernier aux éditions Kennes, le livre a obtenu quatre étoiles au Wuhan Daily Planet. Enfin, ça, c’est ce que nous dit la 4e de couverture… Décidément, c’est pas facile non plus de rester sérieux avec Mehdi. Alors certes, le dessinateur n’est pas Philippe Geluck, même si la couverture du recueil pourrait laisser penser le contraire. Mais Mehdi a su se faire une place dans le monde de l’humour dessiné, grâce au coup de projecteur que lui a offert sa participation au Grand Cactus, où il est arrivé grâce à son talent.

"C’est un concours de hasard. C’était à la première saison, un petit peu comme La Nouvelle Star ou The Voice, il fallait envoyer ses petits dessins. À la fin de la saison, j’ai été élu grand vainqueur". Inutile de chercher beaucoup plus de détails biographiques sur Mehdi, même son portrait esquissé dans son album ne vous en donnera pas. Enfin si, vous saurez qu’il est fournisseur officiel de la cour car il aide le roi pour ses problèmes gastriques, qu’il n’a pas de bras, et qu’il a une troisième jambe (mais on ne vous dira pas pourquoi). C’est sûr, le dessinateur n’est vraiment jamais sérieux.

Aucune restriction, ou presque

Lorsqu’il dessine pour le Grand Cactus (ou, d’après la couverture du livre, "le Grand Ficus") Mehdi ne s’impose aucune restriction, et Jérôme de Warzée non plus. Tous les thèmes d’actualité sont traités, mais le caricaturiste ne cherche pas la facilité. Il s’attaque aussi à des sujets moins évidents. Sur la crise sanitaire : "Je n’ai mis que 2 ou 3 pages. Je ne voulais pas que ce soit un livre complètement année 2021 covid-médecins-experts". Ainsi, beaucoup d’artistes, en vie ou non, en prennent pour leur grade. Céline Dion, Annie Cordy, Mireille Mathieu, Michel Sardou, Charles Aznavour… Mais aussi la famille royale britannique, pour ne citer qu’eux. La liste des savoureuses "victimes" de l’humour noir de Mehdi est longue. Et il n’hésite pas à aller loin, parfois trop loin pour que ce soit montré en télévision. Il faut dire qu’il ne se fixe pas de limite : "C’est ce qui vient, ce qui passe. Si ça va trop loin, j’ai toujours ma compagne qui me dit "non, là ça va beaucoup trop loin". C’est le premier juge. C’est elle qui se tape le pire de tout. Elle filtre tout, et heureusement"

On ne peut pas tout montrer

Cela ne l’empêche pas de toujours envoyer quelques caricatures "interdites", dont il sait qu’elles ne pourront pas passer dans l’émission. Une idée pour un futur recueil de dessins "refusés", peut-être ? Quoique, certains sont bien présents dans son album. Même Cyril ne sait pas s’il peut montrer tous les dessins à l’antenne sans avoir de problèmes avec le CSA ! Si vous voulez les voir, il faudra aller en librairie.

Comment réagit le public à tant de politiquement incorrect ? "J’ai vraiment une fanbase, des gens qui me suivent, vraiment cool. Généralement, c’est vraiment chaque fois positif, ou alors négatif quand je vais trop loin, que j’exagère complètement. Ce qui est plus ou moins compréhensible." Ça n’empêche pas Jérôme de Warzée de préciser que si le Grand Cactus, et les dessins de Mehdi, étaient diffusés en direct : "On ne serait plus là depuis très longtemps. On n’aurait pas tenu une moitié de saison".

"C'est pas facile de vendre des livres quand t'es pas connu…", recueil des caricatures de Mehdi, aux éditions Kennes, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et comme le conclut Mehdi, à 8h49 du matin : "Bonne nuit à tout le monde !"