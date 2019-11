Mbaye et Arnaud Bovy font l'actualité sportive du Weekend

Mbaye et Michel, c'est tout l'inverse. C'est deux personnes qui se sont mutuellement choisies qui s'aiment, et qui se respectent. Michel tape une fois sur les doigts de Carcela? Hé bien, Mbaye qui a encore joué avec lui il y a quelques années est là pour arrondir les angles...

Michel et Mbaye, c'est le feu et l'eau, c'est la génération mots croisés et la génération Instagram, c'est l'ancien gardien et l'ancien attaquant. Bref, on a affaire à deux Lego qui s'emboîtent parfaitement. Et ça me permet d'insister sur le rôle d'adjoint qui est essentiel parce que personne ne gagne la guerre sans un excellent lieutenant.

On a beaucoup parlé de Gavory, d'Amallah et tutti quanti, mais je pense que le meilleur transfert du Standard cet été, c'est Mbaye Leye, qui est devenu l'adjoint de Michel Preud'homme et surtout son complément parfait.

Tennis le Liégeois, repris aux FOJE en octobre, a franchi un cap symbolique hier à Eupen. Arnaud Bovy, 17 ans, a reçu une wild-card venue d’Eupen où il a disputé lundi en soirée son premier match d’un 15.000$. Premier match, première victoire et premier point ATP.

Il a gagné son tournoi IFT en Tunisie. C'est son premier titre chez les pros alors qu'il en est seulement à sa première saison chez les pros. Alors je vous l'ai déjà dit, la fée Dominique Leeman ne s'est pas penchée sur mon berceau donc je suis incapable de vous dire jusqu'où il ira. Mais il est en tout cas tombé dans la meilleure famille du monde pour y arriver. On connaît le club des 5 et le clan des 7, la famille Bovy, c'est la team des six. Les deux parents qui sont avocate et notaire mais qui ont tout fait pour permettre à leurs enfants de concilier études et sport, deux soeurs qui sont aussi des espoirs du tennis et un autre frère qui gère tout: les réseaux sociaux, les tickets d'avion. C'est le super intendant.

On les compare souvent au clan Borlée même si chez les Bovy, on est sans doute plus démonstratifs dans l'amour qu'on se porte.

Et ça permet de rappeler une leçon primordiale du sport: la famille, c'est l'une des clefs de la réussite. Pas le trousseau tout entier, mais c'est l'une des clefs.