Mayel Elhajaoui de "Demain nous appartient" révèle les coulisses de la reprise des tournages

De l'arrêt à la reprise

Mayel Elhajaoui est revenu sur les conséquences de l'arrêt du tournage de Demain nous appartient. "On a un peu profité de nos familles pour être très honnête et sérieux et profité de cette coupure qui pour nous est quelque chose qu'on a vécu plutôt positivement. On est tellement dans une cadence infernale qu'avoir un peu de temps pour nous, nos projets, voir nos familles, c'était quand même bienvenu. C'est vrai qu'à la fin on avait un peu les fourmis dans les jambes, l'envie de retrouver les copains, les acteurs et téléspectateurs" déclare-t-il.

Avec la baisse du nombre de cas de covid-19 en France, le tournage de la série a pu redémarrer le 18 mai annonce l'acteur. Il explique que celui-ci s'est déroulé dans des conditions de sécurité sanitaire très strictes : "On a eu un vrai gros protocole qui nous a été imposé par la chaîne et la production car vous imaginez, si les cas commençaient à baisser et remontaient ensuite avec Demain nous appartient, ce ne serait pas le bon concept. On préférait se dire qu'il fallait qu'on reste très vigilant avec les masques, le gel, les caméras. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place : on a tous été testés (au moins une fois)".

Il résume : "Ils ont mis le paquet sur la sécurité, même nous les acteurs avons été surpris".