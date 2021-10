Maxime Le Forestier rend hommage à Brassens en livre et en chanson : "J’ai commencé à travailler à 14 ans sur son œuvre"

Maxime Le Forestier pour "Brassens et moi" et son intégrale Brassens - Le 8/9 - 22/10/2021 Maxime Leforestier était l'invité du 8/9 et de Serge Van Haelewyn sur Viva+ pour présenter son livre Brassens et moi et son album Le Forestier chante Brassens à l'occasion des 100 ans de la naissance de l'auteur-compositeur-interprète décédé en 1981.