Depuis le télé-crochet, l'aventure se poursuit pour Matteo. Le chanteur était venu fin janvier vous interpréter un premier single : Between Us . Depuis le 16 octobre, il est de retour avec un EP : Shadows and Lights. Ce 3 novembre, Matteo vous a interprété le premier single de ce nouveau disque : Incredible.

Un single "incroyable"

Matteo Terzi offre un moment plein de tendresse avec "Incredible", son nouveau single - © Facebook

Les deux confinements sont vraisemblablement été bénéfiques pour le travail de Matteo Terzi qui se dévoile petit à petit avec désormais l'EP Shadows and lights et ce nouveau single, Incredible. "Je l'avais commencé déjà avant le confinement mais c'est vrai que le confinement a aidé car la chanson parle de petites choses qui peuvent nous rendre heureux dans le quotidien et c'est cela que l'on cherchait dans le confinement, que la vie nous donne déjà le soleil,..." déclare le chanteur. Bref, ce nouveau single colle une fois de plus à la personnalité solaire de l'artiste et ancien talent de The Voice Belgique.

Et Matteo ne s'arrête pas là puisqu'il révèle déjà travailler sur la suite et un prochain premier album studio. "On travaille sur cela, j'espère donc en 2021 au maximum à l'été il sera sorti" dévoile-t-il ainsi.

Toujours souriant, même derrière son masque de protection, Matteo Terzi a ensuite interprété ce titre Incredible en live guitare-voix, offrant un nouveau moment suspendu plein de tendresse comme il a désormais l'habitude de l'offrir dans Le 8/9.

