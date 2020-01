Matteo Terzi, l'ancien finaliste de The Voice, joue son premier single en live dans "Le 8/9"

Le chanteur Matteo Terzi était l'invité du "8/9" ce 27 janvier. Le dernier finaliste de The Voice Belgique a joué son premier single "Between Us" en live sur le plateau, un titre qui mélange anglais et italien.

Du reste, on a peu entendu parler de lui en Belgique depuis la fin de la huitième saison du télé-crochet, le chanteur explique : "j'ai pris mon temps pour écrire des nouvelles chansons, avec mon pote et guitariste Giuliano Vozella . On a écrit beaucoup de nouvelles chansons, et j'en ai enregistré une première qui est sortie comme single et j'ai continué à jouer dans la rue". De nouveaux titres devraient donc sortir bientôt.

Un premier single sur les réseaux sociaux

C'est ce premier single que Matteo Terzi a joué, toujours accompagné de sa fidèle guitare. Between Us chante le besoin de se reconnecter les uns aux autres, en face à face et non pas par l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est pour cette raison que ce n'est pas sa femme, qu'on a déjà vue à ses côtés lors des live de The Voice, mais une actrice qui est présente dans ce premier clip tourné en partie à Durbuy. Il révèle : "le sens du clip c'est de montrer que de temps en temps on pense vivre certaines vies dans les réseaux sociaux mais ce n'est pas vraiment ainsi dans la réalité. C'est une actrice et à la fin du clip on découvre cette réalité. C'est un peu le sens de la chanson, c'est une mise en scène".

Petite particularité sur Between Us, Matteo Terzi chante à la fois en anglais et en italien, une interprétation qui correspond donc bien à son personnage : "la langue avec laquelle j'ai l'habitude de chanter c'est l'italien et j'aime bien mélanger les deux. C'est le mélange des langues comme j'ai fait à The Voice".

Le chanteur a donc ensuite charmé le plateau du 8/9 avec sa voix tendre et son interprétation de ce premier titre en live sur VivaCité et sur la Une.

Si vous souhaitez écouter Matteo Terzi en concert, il se produira au Festival FADA à Liège, à la Caserne Fonck, du 19 au 22 mars.