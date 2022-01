Matteo Terzi, finaliste de la saison 8 de The Voice, offre un live tout en générosité au 8/9

Matteo Terzi finaliste de The Voice Belgique, était l’invité du 8/9 et du 8/9 continue pour présenter son nouveau single, My Will. Il a également revisité un titre d’Eddie Vedder en live dans l’émission.

Auteur-compositeur-interprète d’origine italienne, Matteo Terzi vit en Belgique avec sa famille depuis quelques années. Repéré par un rédacteur de The Voice Belgique quand il jouait dans les rues de Liège, il participe aux auditions en 2019. Il termine finaliste, emmené par sa coach Typh Barrow.

Après cette expérience, il joue les premières parties des concerts de Typh et écrit la version italienne de sa chanson Aloha.

En 2020, Matteo sort son premier EP Shadow and Lights qui contient les singles Between us et Incredible qu’il défend sur scène. Pendant le confinement, Matteo continue à écrire et son nouveau single en émerge, My will, sorti en octobre 2021 et dans lequel il a mis toute son énergie, sa douleur et son envie de réagir à ces mois difficiles.