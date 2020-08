Matteo Terzi envoûte sur un tube de Billie Eilish et joue un nouvel extrait rayonnant

Matteo Terzi était l'invité du 8/9 ce 19 août. L'ancien finaliste de The Voice Belgique a repris un tube de Billie Eilish et a livré son nouveau titre en live.

Vous avez découvert Matteo Terzi dans The Voice Belgique saison 8 en 2019 où il a terminé à la deuxième place derrière Charlotte Foret, venue récemment présenter son premier single.

Il a réalisé ensuite les premières parties de sa coach Typh Barrow lors de sa tournée en Belgique. Son premier EP, intitulé Shadows & Lights, sortira au mois d'octobre. Cet EP comporte autant des chansons enivrantes comme Sing sing sing l'ami, que des titres plus sombres avec We can be wrong on this night.

Matteo Terzi a repris d'une voix chaleureuse et paisible le tube envoûtant et mélancolique de la jeune et talentueuse Billie Eilish : Everything I Wanted dans Le 8/9. Il a ensuite interprété son nouveau titre Sing sing sing l'ami, un titre mêlant anglais et italien, sa marque de fabrique.