Mario Barravecchia lâche des révélations sur l’émission spéciale anniversaire de la Star Academy

C’est un sacré défi que se lance Mario Barravechia . Après dix ans d’édition d’un magazine distribué gratuitement en Bourgogne ou à Marrakech dans les hôtels ou restaurants sur la gastronomie et le tourisme, il propose un magazine 100% féminin cette fois. Il explique la genèse de ce projet : "Pendant le confinement, j’ai réfléchi simplement à développer ce magazine en national grâce à un ami qui est patron de presse à Paris. C’est un challenge pour moi . On est le plus petit format du marché. C’est un petit bouquin que l’on garde, avec des belles photos et images et les contenus rédactionnels sont très riches. Je suis très fier de mon équipe".

Un nouveau numéro sortira donc tous les deux mois. Le deuxième est en préparation et Mario Barravecchia se montre confiant pour ce projet : "Je ne crois pas en la mort de la presse. Le livre, tout le monde a dit qu’il disparaîtrait et depuis le confinement il se porte à merveille et les auteurs sont très contents. Je pense qu’il faut juste réinventer un peu la presse, s’adapter au marché. Le digital est très important : on a d’ailleurs le site et l’application qui arrivent. Je pense qu’il faut faire de la qualité surtout, ne pas se moquer des lecteurs et lectrices et apporter des contenus intéressants".

L’éditeur de Welcome Magazine compte sur la richesse du contenu qui y est développé pour se démarquer de la concurrence déjà féroce sur le marché de magazine féminin. "Souvent les magazines féminins font la même chose : beauté, make-up et astuces. On en a aussi (NDLR : la chronique beauté est d’ailleurs réalisée par David Jeanmotte), mais on a également des belles découvertes voyage avec des adresses françaises et internationales que l’on met en avant, des rubriques cuisine avec des recettes de chefs étoilés ou non, mais je donne aussi la place à des jeunes amateurs, créateurs et créatrices qui sont dans l’ombre et que l’on connaîtra grâce à ce magazine" argumente-t-il.