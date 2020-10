Alors qu’elle a rejoint le casting en 2002, l’actrice admet qu’elle y a déjà songé sans pour autant passer à l’acte : "A chaque fois la production et moi on a essayé de rebondir et apporter des nouvelles choses. On a refait la série au bout de 10 ans, on a changé d’acteurs, de format. A chaque fois on se bat pour être toujours là et évoluer. Je ne m’ennuie jamais ".

A quoi doit-on s’attendre cette saison ?

Marine Delterme : "Je ne m'ennuie jamais dans Alice Nevers" - © Tous droits réservés

Souvenez-vous, la saison dernière s’achevait sur un suspense insoutenable… La nouvelle reprend là où on s’était arrêté confie la comédienne : "On résout la fin de saison dernière où on tire sur mon ennemi juré. Cette saison, on mélange le familial et les enquêtes, la personne qui est blessée est le papa du petit copain de ma fille. On part sur un épisode assez étonnant."

Ce qui fait également la force de la série, c’est son côté sociétal. "Quand on regarde Alice Nevers ce n’est pas juste des faits divers, on apprend quelque chose".

Ce sera particulièrement vrai dans un épisode se déroulant aux urgences, avec la présence de Stéphane Plaza… Et le moins que l’on puisse dire c’est que Marine Delterme est sous son charme :

Stéphane Plaza est extraordinaire

Elle ne tarit pas d'éloges à son sujet : "Il est comme on le voit, il n’y a pas de différence : humain, charmant, gentil, joyeux solaire. Et il incarne à l’inverse – et c’est ça qui l’excite – un personnage plus sombre. Il est merveilleux. Il a une telle présence, il crève l’écran. C’est un homme bon et droit dans ses bottes et ça fait du bien."