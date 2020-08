Marinades maison pour Barbecue : les recettes de Leslie en Cuisine

On a tous des basiques dans notre cellier comme de la moutarde, du ketchup, de la sauce soja... Justement Leslie en Cuisine vous propose ce matin dans le 8/9 que l’on pique quelques herbes aux jardins et que l'on prépare de bonnes marinades maison !

Petite astuce de Leslie "si vous n’avez pas de sous-videuse, vous prenez un sachet de congélation, vous mettez la viande avec la marinade, vous prenez une petite paille et vous aspirez l’air sur un coin de ce petit sachet et puis vous venez aplatir le sac, on referme et on le met au frigo".

Préparation : vous mélangez le tout pour venir ensuite napper la viande. On met le tout dans un petit sac de type congélation. Enlevez le plus d’air possible et mettez cela au frigo 2 bonnes heures.

Dans un plat allant au four, mettre les pommes de terre et l’huile épicée. Bien enrober les pommes de terre de l’huile.

Dans un plat allant au four, mettre les pommes de terre et l’huile épicée. Bien enrober les pommes de terre de l’huile.

Dans un plat allant au four, mettre les pommes de terre et l’huile épicée. Bien enrober les pommes de terre de l’huile.

Marinade asiatique

Cette variante va se marier parfaitement avec le bœuf mais également avec du tofu si vous êtes végétariens.

On prend de la sauce soja, un peu d’huile de sésame, de jus d’un citron vert, de l’ail, un peu de sucre de canne, du piment rouge si vous aimez ce qui est relevé. On fait griller son bœuf au Barbecue et puis on vient le mettre dans la marinade et même principe on " sous vide " et on met au frais 2 heures.

Après vous n’aurez plus qu’à le trancher et le servir avec de la coriandre, et éventuellement des jeunes oignons si vous en avez fait pousser, comme Leslie.