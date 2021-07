Marie Warnant revisite une chanson estivale des années 1980 et annonce un album lié au tarot

La chanteuse belge Marie Warnant était l'invitée du 8/9 afin de présenter son nouveau single Love Is The Only Way qu'elle a joué en live dans l'émission, tout comme une reprise de Vacances j'oublie tout.

La chanteuse belge Marie Warnant était l’invitée du 8/9 afin de présenter son nouveau single Love Is The Only Way qu’elle a joué en live dans l’émission, tout comme une reprise de Vacances j’oublie tout. Ce nouveau single est annonciateur d’un futur album, Amour sans fin, dont la sortie est prévue pour janvier 2022. Love Is The Only Way est une ode à l’amour, sur fond de pop positive, un peu reggae, un peu électro-acoustique, un peu français, un peu anglais joliment métissée et résolument typée.

Un album de 22 titres inspiré par le tarot

Un tel brassage stylistique s’inscrit dans un album concept pour Marie Warnant. Pas moins de 22 titres, à la fois des chansons et des interludes, sont rassemblés sur cet album et sont liés à un jeu de 22 cartes du tarot de Marseille. La chanteuse et musicienne explique précisément le but de ce disque : "Chaque chanson a donc une thématique différente : Love Is The Only Way, c’est l’amoureux, le single précédent c’était L’impératrice. Le fil rouge c’est raconter une petite histoire avec des étapes, que ce soit dans un projet amoureux, professionnel, dans une relation, et chaque chanson est liée à une carte, un visuel. C’est comme un petit puzzle, une fois que j’aurai délivré tout cela, vous comprendrez vraiment ce que je veux raconter". ►►► À lire aussi : Delta toujours en forme, reprend un célèbre tube de Louise Attaque et joue son dernier single en live Pour aboutir à un tel album, l’artiste belge a procédé d’une façon bien précise pour créer les chansons en lien avec les cartes de tarot. "J’ai écrit chaque chanson l’une après l’autre, j’ai commencé par la genèse, le premier titre, et celui-ci appelait le deuxième puis le troisième jusqu’à 22".

Deux live bien rythmés

Marie Warnant a dévoilé une part de cet album prévu pour janvier 2022 en interprétant son single au timbre feutré et au rythme reggae Love Is The Only Way dans Le 8/9 continue. Elle était accompagnée à la guitare par Cédric Van Caillie, le chanteur de… BaliMurphy. Une association logique, puisque l'auteure-compositrice-interprète belge de 41 ans a été chanteuse dans ce groupe de folk belge pendant quatre ans. Avant ce live, elle a revisité dans Le 8/9 le titre Vacances j'oublie tout, une chanson au rythme chaloupé et funk du groupe français Élégance, paru en 1982.