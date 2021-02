Mariage : les amoureux se diront " oui " mais célébreront leur union en 2022

Trois beaux titres à " la Une " de vos quotidiens ce jeudi entame Cyril et pour cause, on ne parle que de la RTBF

L’Expo Dino World à Bruxelles, un parcours intérieur à découvrir sur plus de 4000 mètres ; à l’ouverture des festivals vous découvrirez un nouveau système d’urinoir très rapide et très sportif pour les dames ; célébrations de mariages : oui mais pas pour tout de suite ; c’est le sommaire de la revue de presse développé par Cyril dans le 8/9. ►►► A lire aussi Saint-Valentin : sortez des sentiers battus avec ces idées cadeaux 100% belges Trois beaux titres à " la Une " de vos quotidiens ce jeudi entame Cyril et pour cause, on ne parle que de la RTBF : le quotidien l’avenir met en terme dynamité " les antennes de la RTBF mise à terre " et tout simplement parce qu’elles ne servent plus ; la DH les Sports + " Clap 100e pour le Grand Cactus " ; la très belle émission à voir ce soir 20h35 sur TipPik ; et enfin la Capitale titre " Déjà la 100e ".

Mariages : tous planifiés en mars 2022

© Westend61 Vous savez qu’en 2020 tous les mariages ont quasi tous été annulés car il était impossible d’organiser une cérémonie et de se rassembler. Certains avaient reporté à 2021 mais rebelote et donc les futurs mariés s'orientent pour le printemps 2022. ►►► A lire aussi Saint-Valentin : sortez des sentiers battus avec ces idées cadeaux 100% belges " Le secteur de l’événementiel continue de souffrir et les jeunes couples qui devaient se marier… Ne savent plus sur " quelle date danser et c’est difficile de prévoir une reprise d’activités sur 2021" c’est une information à lire dans les éditions Sud Presse de ce jeudi 11 février. Si vous arrivez à vous organiser en dernière minute cela restera peut-être possible de se marier en 2021.

Expo dinosaures : cette "Expo" va redonner le sourire

© VIRGINIE LEFOUR Depuis quelques jours, l’un des nombreux Palais du Heysel s’anime de nouveau avec l’exposition Dino World. " Les dinos géants sont de retours à Bruxelles et vous pourrez y découvrir des dizaines de dinosaures, a taille réelle pour certains et même si les palais du Heysel sont assez grands ce n’est pas assez grand pour avoir la taille réelle des dinosaures explique Cyril. Sarah a également visité l’expo et raconte : " c’est assez bluffant, c’est comme si c’était des vrais, dans un univers cosy, des effets de lumière, on se trouve dans la jungle, comptez une bonne heure la visite. L’objectif étant pour les enfants étant de devenir des "Dino Rangers" c’était ma 1re sortie avec les enfants et ils ont adoré." " La visite est désormais possible avec un audioguide, racontée par Marc Ysaye. Et il y a une expérience en réalité virtuelle à la fin de l’exposition " écrivent nos confrères de l’avenir. Même quand on n’est pas passionné, on y va car cela donne des perspectives à d’autres organisations et on aura peut-être des évènements petit à petit avec des protocoles bien évidemment très stricts ajoute encore Cyril. Rens : Expo Dino World, jusqu’au 18/04 Palais 2, plateau du Heysel à Bruxelles. 14€/adultes, 11€/ enfants.

Festivals de l’été à 100% , si non rien !

© Klaus Vedfelt Les festivaliers attendent de savoir s’ils pourront aller faire la fête cet été : les organisateurs de festivals s’expriment ce matin dans les éditions Sud Presse. " Soit cet été on pourra organiser avec 100% de la capacité du public, soit on ne le fera pas du tout car les coûts sont trop importants avec peu de public et le souhait de faire venir de chouettes artistes ; c’est cela le deal " ajoute Cyril. ►►► A lire aussi le gouvernement flamand débloque 60 millions pour les festivals Sébastien Pierret sur le plateau du 8/9 a le moral dans les chaussettes : " Un deuxième été sans festival, cela manque quand même et c’est un peu déprimant ". A côté de cela en cette période de Covid, si les festivals ont lieu, les femmes aussi auront droit à leurs urinoirs avec un concept de toilettes Squad à découvrir dans l’avenir de ce jeudi. Fini la longue file d’attente

