Marche ou Reve... Un album plus brut, plus rock, plus latino mais toujours si ARCADIAN

Le trio Arcadian était dans le studio du 8/9 ce matin pour nous présenter leur nouvel album Marche ou rêve.

Après l'aventure The Voice France, Arcadian a sorti un premier album (avec Folie Arcadienne, Ton combat, Les sables émouvants...) et donné des centaines de concerts. "Marche ou rêve", leur second opus est le prolongement de cette aventure. Après "Bonjour merci", c'est le titre "Petit à petit" que le groupe a choisi de mettre en avant. Dans cette chanson, Yoan, Jérôme et Flo parlent à l'enfant qu'ils étaient, avec bienveillance et positivité!

Tout à commencé sur ce plateau... The Voice:

Ce show a propulsé le groupe Arcadian. Ce fut immédiatement dans la foulée de l'aventure un premier carton pour eux : "l' Arcadienne" et depuis les tubes se sont enchainés - déchainés !

Après un premier album et une tournée, le groupe s'est posé un court instant afin de nous concocter ce second album spécialement conçu pour le LIVE. Marche ou rêve vise et annonce déjà la prochaine tournée des trois inséparables, des trois colocataires ou ex-colocataires au fait ?

Co-locataires : uniquement durant la tournée après c'est chacun chez soi... "on a besoin d'air, de se reposer, se retrouver avec soi"

Et des trois, quel est le plus reloo - flippé, difficile, ... Yoan ? Et toi Jérôme, le plus rangé ?

Tous un peu flippé bien entendu car sortir un second ablum c'est toujours une pression, un doute. il faut ne pas décevoir, être toujours à la hauteur du précédent, des attentes.

Une philosophie de tous les instants...

On jouait dans les bars, dans les métros, on est parti de là. On s'estime chanceux mais demain tout peut s'arrêter donc...

On profite de chaque instant

Marche ou rêve...

Quelque chose à changé non ? Oui - le réalisateur déjà. Cet album est travaillé dans l'eprit d'une tournée, du live. On le voulait plus BRUT. On va vers plein de styles avec des sons Rock, latino mais toujours avec la touche Arcadienne, notre ADN reste.

A découvrir :

En concert le 23 janvier 2020 à Bruxelles à La Madeleine.