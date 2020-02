Marc Pinilla, le chanteur du groupe belge Suarez était l'invité du "8/9" en ce jour de Saint-Valentin. Son groupe a sorti un nouveau single le 6 février dernier, intitulé "Cavale". Il y a quelques mois, Marc Pinilla vous présentait 10 ans, le premier titre du futur album de Suarez. Aujourd'hui, dans Le 8/9, il nous dévoile un second morceau inédit : Cavale. Après déjà plus d'une décennie de carrière, le nouvel album du groupe est prévu à la rentrée 2020.

La nostalgie des années 80 Marc de Suarez : "On veut créer un nouvel univers à chaque titre que l'on sort" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Ce nouveau single a déjà un clip vidéo qui recèle des références aux années 80. Marc Pinillla justifie ce choix : "Le son du clip de Cavale est très années 80 donc on a voulu partir dans un clip avec une esthétique années 80 avec des BMX, avec un stylisme années 80, etc". Marc apprécie beaucoup cette décennie qu'il a connu dans son enfance. Il affirme : "Je suis né en 1980 donc j'ai grandi avec toutes ces références. C'est le son qui nous a amenés (à faire de la musique) et d'ailleurs on a tourné ce clip dans l'académie de musique que j'ai fréquentée dans les années 80". Le chanteur montois avait appris la batterie à l'académie de musique de Quaregnon. Le musicien s'en rappelle avec nostalgie : "Ce qui me manque aujourd'hui c'est cette non connectivité, le fait d'aller à la cabine téléphonique pour téléphoner à sa petite amie j'aimais bien encore, le fait d'attendre le bus, une lettre qui arrive dans une boite aux lettres, cela me manque".

Une nouvelle démarche de production Si Suarez a sorti ce titre Cavale aux sonorités très eighties, il se démarque du single précédent, 10 ans. Le chanteur détaille la nouvelle approche de travail de son groupe : C'est la nouvelle démarche que l'on tente d'entreprendre : créer un nouvel univers à chaque titre que l'on sort. La suite ce sera encore une autre surprise, on tentera d'explorer autre chose. La surprise pourrait venir de l'album : "Les Daft Punk quand ils sortent un album ils l'annoncent la veille et le lendemain l'album sort. Peut-être qu'on va faire comme cela sans que cela marche pour autant". Marc tempère en effet : "Je ne veux surtout pas me comparer à Daft Punk qui est quand même un groupe mythique : quand ils sortent un truc cela fait un carton mondial". Suarez essaie donc sans cesse de se réinventer et d'évoluer avec son temps et les pratiques de consommation de la musique pour toujours toucher le public. "On vit à une époque où les gens consomment la musique chanson par chanson, et il n'y a plus vraiment l'objet, on n'écoute plus le disque. Je préfère que l'on propose un succession de titres où on amène les gens vers un univers à chaque fois différent et que l'album soit la récompense de tout cela et que les gens connaissent finalement toutes les chansons de l'album avant de l'acheter" détaille-t-il.

L'importance de l'image Marc Pinilla dévoile un peu plus la production et le travail réalisé sur chaque titre : "On produit chanson par chanson. L'album est fait, il est dans mon ordinateur" annonce-t-il. Il poursuit : "Vous savez l'imagerie c'est beaucoup de travail. Faire un clip comme Cavale prend un mois de travail. On a travaillé avec une équipe de Mons et la boite de production Mehdi, avec une styliste qui s'appelle Charlotte et sa boite qui s'appelle L'usine" remerciant ainsi ses collaborateurs. Le temps de travail pris sur un clip ou une chanson revêt à notre époque plus d'importance d'après le chanteur : "On accorde énormément d'énergie à l'image. On joue aussi à une époque où l'image est importante. Donc on travaille chanson par chanson, univers après univers, et on tente de faire un petit voyage dans le temps à chaque fois".

Marc de retour dans The Voice ? Marc de Suarez : "On veut créer un nouvel univers à chaque titre que l'on sort" - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA Suarez est en concert un peu partout en Belgique et tout est en majorité sold out, preuve de l'engouement qu'il provoque toujours autour de lui. Marc révèle également que la province de Luxembourg ne sera pas délaissée : "On ira au Luxembourg. Il y a des festivals cet été et je crois qu'il y a une date dans la province du Luxembourg". Une possible date au Baudet'Stival donc ? Marc Pinilla est aussi revenu sur son expérience en tant que coach de The Voice Belgique, poste qu'il a occupé pendant trois saisons. Et petite surprise, il n'exclut pas un retour dans l'émission ! Malgré différentes rumeurs, le chanteur assure d'abord : "On ne m'a pas contacté (pour revenir) mais oui pourquoi pas". Il n'a de fait retirer que du positif de cette aventure : "C'est une expérience qui m'a amené aussi à devenir producteur, à monter ma maison de disques, à voir aussi les choses un peu autrement, ça m'a ouvert des portes et cela m'a ouvert au métier de la télé, des médias et j'ai trouvé cela cool aussi, c'était une belle expérience". Qu'il redevienne coach ou pas, retrouvez-le et son groupe Suarez le 15 février à la Ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve, le 18 février au Centre culturel de Mouscron et le 3 décembre à l'Ancienne Belgique de Bruxelles, seule date pas encore sold out.