Manon Hansay, chanteuse et comédienne, charme Le 8/9 avec une douce reprise de Norah Jones

La chanteuse, musicienne et comédienne bruxelloise Manon Hansay était l’invitée du 8/9. Sourire aux lèvres pendant toute son apparition, a repris de sa voix de velours, Lonestar de son idole Norah Jones, avant d’interpréter son titre Sweet Company. Manon Hanseeuw de son vrai nom, se produit non seulement dans de nombreux théâtres belges de renom, où elle chante également très souvent, et en concert sur plusieurs scènes bruxelloises et wallonnes. Après des années à performer sur les planches tant comme chanteuse que comme comédienne, Manon s’attèle à l’écriture et à la composition. Elle contacte Piotr Paluch du label Abyssin Productions avec qui elle commence à travailler sur des arrangements auxquels ils donnent une touche résolument pop-folk. Son premier EP See You Again In A Dream ainsi que son clip, sortiront cet automne, après la sortie de ses 4 autres titres dont For You To Like Me, paru le 12 mai, suivi par Sweet Company, véritable rayon de soleil dans la morosité ambiante.

Jongler entre la musique et le théâtre

Artiste aux multiples talents, Manon Hansay n’avait pourtant encore jamais franchi la porte du studio d’enregistrement. Elle préférait d’abord s’illustrer sur les planches, alors que la passion de la musique l’habitait aussi depuis toujours. ►►► À lire aussi : Sandra Kim remercie The Masked Singer : "Cela a donné un coup de boost à ma carrière" "J’ai toujours fait de la musique à côté du théâtre, même si j’ai fait le Conservatoire en théâtre, j’ai toujours casé la musique dès qu’il n’y avait pas de théâtre" explique-t-elle. L’élément qui lui a fait sauter le pas ? Le confinement bien sûr ! "Cela m’a permis d’avoir beaucoup plus de temps pour la musique. Toutes les compositions que j’avais travaillées depuis des années je me suis dit : 'Maintenant je ne les garde plus dans un tiroir, je les mets en boîte pour que les gens puissent les entendre ailleurs que sur scène'".

Le style Selah Sue, la voix de Norah Jones

Dès les premières notes de ses compositions, Manon Hansay ne laisse personne indemne. L’artiste bruxelloise tient bien plus que la ressemblance physique avec Selah Sue : elle en partage l’univers soul, folk et ensoleillé, le tout couplé au timbre chaleureux et doux et aux légères inflexions jazzy propres à Norah Jones. Cela tombe bien, l’artiste américaine est l’une des influences assumées de Manon. Elle a d’ailleurs séduit Le 8/9 en reprenant son titre Lonestar, une chanson moins connue extraite pourtant de son premier disque Come Away With Me, un "album référence" pour sa simplicité assure l’artiste. Voix pure, pétillante et enjouée, Manon Hansay a ensuite bercé le plateau sur son titre, Sweet Company, extrait de son EP See You Again In A Dream. Une performance qui transpirait le bonheur et la bienveillance tant l’artiste semblait profiter du moment, comblée de joie de se produire en live ! Retrouvez-la dans les premières parties du festival Il est temps d’en rire à Genval le week-end du 20 au 22 août.

Manon Hansay chante "Sweet Company" - Le 8/9 - 19/08/2021 La chanteuse, musicienne et comédienne bruxelloise Manon Hansay était l'invitée du 8/9. Sourire aux lèvres pendant toute son apparition, a repris de sa voix de velours, Lonestar de son idole Norah Jones, avant d'interpréter son titre Sweet Company.

Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.