"Maid", la mini-série américaine qui rappelle subtilement la cause défendue par Viva for Life

La chroniqueuse pop culture du 8/9 a livré ses 4 coups de cœur séries pour profiter de la télévision lors des longues soirées d’hiver, notamment Maid, une mini-série qui cartonne. La température hivernale du mois de janvier est une bonne raison pour s’affaler sur son canapé et s’emmitoufler sous un plaid afin de passer une soirée cocooning devant une petite série. Ann Vandenplas vous conseille une mini-série en dix épisodes qui ne laissera pas insensible le public de Viva for Life, l’opération de solidarité de la RTBF qui vient en aide aux associations œuvrant contre la précarité infantile et qui a rapporté plus de 7,5 millions d’euros en 2021.

Une histoire proche de la réalité de nombreuses femmes isolées

Maid, adaptée d’une autobiographie de Stephanie Land, retrace l’histoire d’une jeune femme de 25 ans, victime de violences conjugales, qui fouit son compagnon avec sa petite fille. La série aborde donc "un thème très délicat mais ô combien nécessaire, celui de la reconstruction". Ce sujet fait complètement écho à la cause défendue par Viva for Life : comment reconstruire sa vie sans toit, sans argent, sans aucune aide familiale et sans relation stable. Mollie Smith, la scénariste, s’est introduite dans les foyers d’accueil pour femmes afin de proposer une histoire qui colle au plus près de la réalité.

La personnalité rayonnante de la jeune actrice Margaret Qualley contrebalance ce scénario dramatique, mais qui dépeint le quotidien de nombreuses personnes qui ont basculé dans la précarité. "C’est une série extrêmement touchante" promet Ann Vandenplas, qui pointe un autre thème étudié, celui du mécanisme des violences conjugales et des relations toxiques dont il est difficile de s’extirper. Maid a déjà été visionné 67 millions de fois, un chiffre qui donne le tournis et pour cause : ce nombre en fait la mini-série la plus suivie de tous les temps. ► On regarde aussi pour le duo Margaret Qualley-Andie MacDowell. Cette dernière joue sa mère bipolaire… et est aussi la vraie maman de la jeune actrice et mannequin américaine de 27 ans !

► A voir aussi selon Ann Vandenplas : The Silent Sea, nouvelle série coréenne sur l'avenir du monde, Kitz, la série autrichienne à la Gossip Girls, et It's A Sin, la série britannique sur l'arrivée du VIH et son impact sur la sexualité, toujours disponible sur Auvio.