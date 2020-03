La musicienne Magali Ripoll était l'invitée du 8/9 pour aborder son spectacle Radio Active, mêlant humour et chansons, qui passera au LOL Festival à Mons le 3 avril prochain. Le visage de Magali Ripoll ne vous est peut-être pas inconnu. Magali est la choriste et l'une des musiciennes de l'émission N'oubliez pas les paroles, animée par Nagui, diffusée tous les jours vers 17h30 sur la Deux. Dans Radio active, Magali nous propose un show musical qui met à l'honneur Jean-Jacques Goldman, Rihanna, Dalida ou Michael Jackson. La bande originale de sa vie... qui est un peu aussi la nôtre.

Une bonne dose d'excentricité Magali Ripoll a l'habitude de chanter et de jouer de du violon ou du synthé pour accompagner les candidats de N'oubliez pas les paroles. Impressionnée par la performance de certains candidats et candidates, la musicienne détonne elle aussi par son extravagance. Toujours pétillante et habituée à se déguiser de manière farfelue grâce à de nombreux accessoires et perruques lors de l'interprétation de certaines chansons, Magali donne à chaque fois une bonne dose d'humour à l'émission de Nagui. Elle confie d'ailleurs toujours adopter cette attitude en public : "J'ai toujours été comme cela partout, à l'école, dans les environnements dans lesquels je travaillais mais dans la vraie vie, c'est-à-dire dans mon couloir chez moi, je suis plutôt calme".

Un spectacle drôle et touchant en chanson Magali Ripoll, la musicienne hilarante de "N'oubliez pas les paroles", fait son one-woman-show - © Tous droits réservés Dans son spectacle Radio Active, Magali Ripoll démontre toujours son extravagance. Ce spectacle, entre humour et chansons, revêt aussi une certaine sensibilité. "C'est l'histoire d'une femme coincée dans un hall de gare depuis 73 ans. Elle pense y avoir été abandonnée par son père et elle s'invente une vie au travers des textes des chansons de ces 73 dernières années" raconte-t-elle. Radio Active est donc une sorte de comédie musicale avec une seule personne sur scène. Magali est toutefois bien entourée, notamment pour la sélection des chansons. La grande majorité sont des titres qui l'ont marquée. "Il y a aussi des chansons que personnellement j'avais oubliées et qui ont été proposées par Zoé Pullicino qui a écrit cette histoire, l'a inventée de toute pièce avec Gérard Pullicino" dévoile la musicienne. Ce spectacle est en quelque sorte une histoire de famille, élargie même à l'émission N'oubliez pas les paroles qui a réuni la musicienne avec le producteur et compositeur. Magali commente cette collaboration : "Tout s'est ficelé au fur et à mesure du temps. Gérard et moi sommes très amis. On travaille ensemble depuis des années. C'est quelqu'un que j'aime énormément et Zoé également. On s'est rendu compte qu'on avait déjà envie de travailler ensemble sur d'autres projets en parallèle à N'oubliez pas les paroles et on s'est raconté l'histoire de nos familles, la place importante que prend et a pris la musique dans celles-ci parce qu'il y a un triste clin d'œil, un référence à la Shoah, à la déportation. C'est l'impact et l'importance de l'artistique et de la musique dans nos familles, qui dans toute cette histoire, prend sa place".

Musicienne pour Aznavour et Lorie Outre ce spectacle et N'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll a aussi accompagné de nombreux artistes sur scène et non des moindres : Charles Aznavour, Patrick Bruel, Line Renaud et même Lorie. Elle revient sur son expérience avec la chanteuse française. Elle assure : J'ai eu la chance d'accompagner Lorie à ses tout débuts, son premier single, son premier et second album, j'ai même eu la chance de lui composer et de lui écrire deux chansons. J'ai été en tournée avec elle pendant toutes les premières années de sa carrière et c'était vraiment un expérience formidable. Magali Ripoll fait ainsi preuve d'un éclectisme musical, collaborant tantôt avec des monuments de la chanson française, tantôt avec des artistes connotés plus pop voire R&B. "J'ai eu la chance de pouvoir naviguer sur un large éventail de styles. J'ai accompagné Lorie, j'ai accompagné le groupe Tragédie. J'ai fait plein de choses différentes" se réjouit-elle. Bien évidemment, elle a aussi adoré pouvoir jouer pour Charles Aznavour. Elle affirme : "Me retrouver à partir en tournée à travers le monde pendant huit ans aux côtés de Charles Aznavour c'était quelque chose d'inattendu".

"Un cadeau de la vie" Magali Ripoll, la musicienne hilarante de "N'oubliez pas les paroles", fait son one-woman-show - © Facebook Les enregistrements de N'oubliez pas les paroles sont connus pour être intenses. Ce rythme ne pose toutefois aucun problème à la chanteuse et musicienne, au contraire. Elle lance : N'oubliez pas les paroles ne me bloque pas du tout. Au contraire c'est un cadeau de la vie d'avoir cette visibilité parce qu'on est plusieurs musiciens à travailler dans cette émission. On est tous visibles pour quelque chose que l'on faisait déjà tous avant d'être à la télévision. Elle tient d'ailleurs à préciser la bonne tenue de l'émission : "Il y a une chose qui est importante à souligner, c'est l'élégance et la façon de fonctionner de Nagui et de sa production, c'est-à-dire qu'on n'est en aucun cas prisonnier de ce projet, de cette émission sur laquelle on travaille maintenant depuis douze ans. Je pense que si on avait été prisonnier on ne serait plus là et la bonne ambiance qui ressort de cette émission ne serait pas aussi palpable. La production veille à ce qu'on ait des plannings, des engagements et des envies de travailler sur d'autres projets. Dès lors, ils essaient au mieux de combiner - parce que nous sommes nombreux - les plannings de tournage avec tout cela". L'artiste a donc du temps à consacrer à son propre public et cela se passe le 3 avril prochain au Lotto Mons Expo dans le cadre du LOL Festival.