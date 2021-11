Maëva séduit Le 8/9 avec sa chanson feel good, "Juste un instant"

Bercée par des styles musicaux très variés, de la pop à la variété française, italienne ou encore anglaise, Maëva se nourrit de ces multiples influences artistiques. Finaliste du concours Emergenza, elle enchaîne ensuite les scènes de festival et se révèle même sur la scène ouverte de Viva for Life en 2018 .

Et un nouvel album arrive déjà courant 2022 pour la jeune artiste belge qui s’est lancée à 12 ans dans la musique après avoir découvert l’univers de son idole, Christophe Maé. "Il faut encore travailler un peu en studio parce que je suis encore étudiante (NDLR : en institutrice maternelle) et donc gérer les deux n’est parfois pas facile, mais cela arrive" promet-elle.

À 23 ans, Maëva est déjà une artiste complète. Elle écrit, compose et chante sur ses chansons. "Cela démarre dans ma chambre, où je prends ma guitare et je fais un petit yaourt et j’essaie de mettre des paroles dessus. Une fois que j’ai les paroles et la musique en version guitare, j’envoie cela en studio et j’ai la chance de travailler avec Jo qui m’aide à faire tous les sons derrière. C’est vraiment un plaisir de travailler avec lui et cela donne un super résultat à la fin".

Et ce résultat se remarque sur son tout dernier titre Juste un instant, dans lequel elle invite le public à voyager. Elle a interprété cette chanson en live acoustique guitare-voix de son timbre clair et éclatant.

Une prestation qui a enchanté le plateau du 8/9 !