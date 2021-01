Lubiana : "En découvrant la kora, je me suis vraiment trouvée personnellement"

Lubiana nous emmène une nouvelle fois dans son univers et nous interprète le titre My Man is Gone, accompagnée de sa kora, instrument traditionnel d'Afrique.

Lubiana était l'invitée du 8/9 pour évoquer ses débuts de carrière, quelques mois après la sortie de son premier EP, et interpréter son second single, My Man is Gone.

Depuis son enfance jusqu'à son entrée au conservatoire, l'artiste belgo-camerounaise faisait de la musique parce qu'elle avait "besoin d'être aimée". "J'avais besoin que l'on me regarde et quand j'étais sur scène j'avais l'impression en un coup d'être importante. En arrivant au conservatoire et en ressentant beaucoup de rejet de la part de mes professeurs, parce qu'ils ne voulaient pas vraiment que je continue mes études, ils n'avaient pas l'impression que j'avais ma place, je me suis posé les bonnes questions : 'Au fond pourquoi je fais de la musique ? Si je le fais pour recevoir de l'amour des autres c'est peine perdue '" révèle-t-elle.

Entrée à 17 ans au conservatoire , son parcours a été, de son aveu, "un peu chaotique". "On m'a fait redoubler puis on a voulu me renvoyer à plusieurs reprises. Je galérais à comprendre beaucoup de choses : les notes, les rythmes, les harmonies . C'était super compliqué. Je n'avais pas le niveau, je dois l'avouer, et j'ai dû beaucoup travailler pour pouvoir rester et continuer" raconte-t-elle.

Lubiana , après avoir été découverte dans la première saison de The Voice Belgique , se révèle petit à petit en France et en Belgique grâce à la sortie de ce premier EP. Si aujourd'hui elle est très heureuse de pouvoir bercer le public de ses chansons, le chemin a été long pour y parvenir.

J'avoue que je ne m'étais pas posé plus de questions que cela sur mes origines. En découvrant la kora, je me suis vraiment trouvée (personnellement et musicalement)

Lubiana , bouleversée par le jeu et la symbolique de cet instrument, se l'est approprié. "Je me suis rendue compte que c'était un instrument qui descendait d'une lignée et je ne voulais pas manquer de respect à la culture. En me rapprochant de cette culture de l'empire mandingue en Afrique de l'ouest, je me suis rapprochée de mon propre métissage (NDLR : son père est camerounais)" déclare-t-elle avant d'ajouter :

C'est dans cette période d'incertitude que Lubiana découvre l'instrument qui lui correspond, la kora. "Il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas arrêter l'école, peut-être que j'avais peur de décevoir mes parents. J'ai demandé un signe de la vie pour savoir si la musique était faite pour moi. J'ai vu la kora en rêve , j'ai fait plusieurs fois le même rêve pendant plusieurs mois mais je ne l'avais jamais vue avant, sans savoir ce que c'était. Puis un mois plus tard à Majorque, j'ai entendu le son de la kora et j'ai su" dévoile la chanteuse.

La découverte de la kora précède son départ vers les États-Unis. Au vu des difficultés rencontrées en Belgique, elle part jouer pendant six mois dans des bars à Los Angeles. Elle se souvient : "J'ai rencontré plein de gens et fait plein d'expériences magnifiques, j'ai été beaucoup en studio". À son retour en Belgique, la situation ne se débloque pas pour elle et elle prend désormais la direction de Paris. "J'attendais un peu un signe de la providence et j'ai rencontré Ehla (NDLR : la sœur de Clara Luciani) et elle m'a repartagé en story sur Instagram et c'est là que mon directeur du label, Pascal Nègre, est tombé sur ma vidéo et on m'a contacté. Au début je n'y croyais pas trop, j'avais déjà beaucoup de désillusions, mais c'est comme un signe" savoure-t-elle.

Le résultat est ce premier EP, pour lequel Lubiana a déjà révélé plusieurs morceaux dans Le 8/9, et désormais ce deuxième single, My Man is Gone, livrant un nouveau moment suspendu dans l'émission.