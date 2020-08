Lubiana berce Le 8/9 avec sa kora sur une reprise de "Let It Be"

Lubiana était l'invitée du 8/9 ce 20 août. La chanteuse belgo-camerounaise et ancienne candidate de The Voice Belgique a repris Let It Be et a interprété Self Love, son dernier single.

La kora de Lubiana

En 2018, elle assure notamment les premières parties de la tournée européenne de l'artiste sénégalais Youssou N' Dour. Elle a sorti un EP éponyme en 2020 qui s'est démarqué par l'instrument qu'elle utilise : une kora, un instrument à cordes typiquement africain. "C'est un instrument d'Afrique de l'Ouest qui est traditionnellement joué uniquement par les hommes on les appelle les griots : les conteurs et sorciers d'Afrique de l'Ouest" présente-t-elle.

Dans cet EP, on y retrouve ses deux premiers singles : Self Love et My Man is Gone.

La chanteuse et musicienne a repris l'un des immenses tubes des Beatles avec sa kora : Let It Be avant d'interpréter Self Love. Ce moment suspendu a apaisé toute l'équipe du 8/9, même David Jeanmotte !

Si vous souhaitez découvrir un peu plus l'univers de Lubiana, outre l'EP déjà en vente, la chanteuse annonce un album pour l'automne.