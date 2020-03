Louis Bertignac "s'éclate plus" en concert avec son nouveau groupe qu'avec Téléphone

Louis Bertignac , ce sont évidemment les années Téléphone mais aussi celles du groupe qui a suivi, Les Visiteurs avec leur tube Ces idées-là. Il a également participé à The Voice France, réalisé le premier album de Carla Bruni et sorti une poignée d'albums solo.

Louis Bertignac a même enregistré directement ces chansons chez lui : "Depuis sept/huit ans j'habite la campagne, j'ai déserté la capitale, Paris. J'en ai eu vraiment marre de cette vie. À la campagne, la différence c'est que vous pouvez avoir une pièce où vous pouvez même jouer de la batterie sans voisin qui râle. Toute ma vie, pendant 40 ans je me suis fait engueuler parce que je faisais du bruit et que je dérangeais les voisins".

Un album qui ne devait pas en être un

Louis Bertignac - © RAYMOND ROIG - AFP

Cet album Origines reprend toutes les chansons qui ont influencé Louis Bertignac à ses débuts. "La plupart des morceaux qui y figurent étaient là avant que je commence à écrire mon premier titre. Donc si on prend les Cocaine, tous ces morceaux des Beatles, While My Guitar Gently Weeps et tout cela, j'ai toujours considéré cela comme mes morceaux. Je suis né avec. J'ai commencé la musique en les jouant" dévoile-t-il.

Le chanteur et musicien révèle tout le cheminement qui l'a conduit à cet album particulier, qui d'ailleurs "n'était pas censé être un album mais des exercices".

Il développe : "La tournée des Insus se termine en 2017. Je suis jeune papa d'un garçon qui s'appelle Jack qui est né en 2016. Donc je pense : 'Je ne vais pas repartir en tournée, je ne vais pas me remettre sur un disque, je vais m'occuper de mon petit gars, je vais me marrer'. Mais je vais quand même retourner au studio parce que je ne peux pas m'en empêcher".

En retournant jouer à son studio, il a commencé à écouter It's Over de Rod Stewart dans la voiture : "'It's over... C'est fini'. Je me dis que cela ne sonne pas mal. En rentrant à la maison, j'enregistre ce truc, la musique est sympa, je vais l'enregistrer et écrire un texte en français. Cela m'a plu. Donc je me suis dit : cela va faire un bon exercice. Depuis des années tout le monde me dit : 'mais pourquoi tu ne fais pas tes textes toi même, c'est toi qui a écrit Cendrillon, Ces idées-là, tes meilleures chansons c'est toi qui les a écrites alors écris'. Je commence donc pas par traduire mais par réécrire, sans me prendre la tête, pour rigoler sur des chansons que j'ai toujours aimées et voir si je suis capable d'écrire sur une chanson de Bob Dylan sans que ce soit ridicule".

Il résume :