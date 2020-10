Louane annonce un nouvel album très personnel : "C'est un peu les montagnes russes de la vie"

Louane pour son nouvel album Joie de vivre dont la sortie est prévue le 23 octobre prochain. Donne-moi ton cœur est le premier extrait de ce nouvel opus et il est le fruit d'une collaboration avec le rappeur Damso. Dans ce nouveau titre, Louane laisse parler ses émotions : la chanteuse est reconnaissante et fière de son parcours. Elle nous parle de sa vie d'avant mais aussi de sa vie d'artiste qu'elle partage entre le monde de la musique et du cinéma.

Son évolution en tant qu'artiste, sa collaboration avec Damso ou encore son engagement contre les violences conjugales, Louane dévoile les multiples facettes de son nouvel album "Joie de vivre" qui sonne comme le début d'une nouvelle ère pour la jeune maman. Après avoir donné de la voix lors de la grande soirée CAP48 qui a atteint un record de don ce dimanche 11 octobre et avoir dormi deux petites heures, Louane a illuminé le studio de VivaCité le lendemain matin pour parler de son nouvel album "Joie de vivre" au micro de Cyril dans Le 8/9. "Donne-moi ton cœur", fruit d'une collaboration avec le rappeur Damso, en est le premier extrait. Dans ce nouveau titre, Louane laisse parler ses émotions : la chanteuse est reconnaissante et fière de son parcours. Elle nous parle de sa vie d'avant mais aussi de sa vie d'artiste qu'elle partage entre le monde de la musique et du cinéma. Une chanson que l'artiste a chantée en live lors de la grande soirée de CAP48 et qui préface un album différent des précédents, "plus personnel". "C'est un album plus introspectif"

Louane 8/9 - © Le Bon Bourgeois

C’est en effet une Louane libérée que l’on découvre au fil des mélodies : "Je pense que je suis plus ouverte. J’ai eu la possibilité avec ces dernières années d’acquérir plus de confiance et moins de peur." Y aurait-il des choses qu’elle ne s’autorisait pas de faire avant ? "Oui, même de dire ou de chanter. J’avais des appréhensions parce que je n’étais pas forcément à l’aise avec ma repartie ou avec ce que les gens pouvaient me dire. J’avais facilement peur de craquer. Aujourd’hui c’est moins, voire plus du tout, le cas."

Sa collaboration avec Damso Sur les 19 titres qui composent cet album, deux sont issus de sa collaboration avec Damso, un artiste qui possède sa part de controverse : "Ça a été très naturel de travailler avec lui. On s’est rencontré à un de ses concerts, j’aime beaucoup ce qu’il fait et je comprends à la fois pourquoi il divise. Il a une plume très particulière, il a complètement su s’adapter à moi, on a énormément discuté. On a sorti deux chansons sur cet album dont je suis très heureuse."

Pourquoi "Joie de vivre" ? A l’origine, ce troisième album devait s’intituler "Poésie indécise" (l’un des morceaux en collaboration avec Damso), mais l’arrière-plan lors du shooting photo de la pochette en a décidé autrement. Louane pose en effet devant une plaine de jeux qui se nomme "Joie de vivre" et c’est cette photo qu’elle retiendra, y compris le nom. "C’est super sarcastique" explique-t-elle en référence à l’attitude qu’elle affiche sur la photo. "Ça correspond bien à l’album qui n’est pas le plus joyeux de la terre, ce n’est pas non plus l’album le plus triste, mais il y a pas mal de mélanges, des sentiments très heureux comme de la tristesse vraiment profonde, c’est un peu les montagnes russes de la vie. " Tout comme le clip de "Poésie Indécise", le shooting a été réalisé dans le Nord d’où l’artiste est originaire : "C’est pour rester proche de mon enfance, de mes racines, de l’endroit où j’ai grandi." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Louane (@watchoutforthetornado) le 2 Sept. 2020 à 8 :57 PDT

Un titre engagé qui aborde les violences conjugales Un dernier titre attire notre attention : "3919", le numéro pour dénoncer les violences conjugales en France (0800 30 030, en Belgique), qui témoigne de l’engagement de la jeune femme. Un sujet très important pour elle. "On me demande souvent pourquoi mais il n’y a pas de raison particulière, c’est fondamental de défendre les gens en général" confie-t-elle avant d’aborder les difficultés qu’elle a rencontrées sur le texte. "C’est assez touchy, j’ai beaucoup réécrit les paroles. C’était difficile d’être à l’aise avec cette chanson et de se dire 'ok, c’est pas moralisateur, ok, ça encourage mais ça force pas non plus' parce que c’est un sujet tellement difficile. On ne peut pas se mettre à la place des gens qui ont vécu des violences conjugales, qu’elles soient physiques ou psychologiques. On a essayé d’être ultra bienveillant et j’espère qu’on a réussi." Le titre, comme tous les autres, seront à découvrir dans l’album "Joie de vivre" qui sort le 23 octobre. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.