Lost Frequencies, DJ belge le plus écouté dans le monde, révèle les coulisses de son live au Palais Royal

Après des tubes comme Are You With Me, Reality ou Melody, Lost Frequencies fait son retour avec un nouveau single : Rise .

Parmi les DJ belges, Lost Frequencies est celui qui rencontre le plus gros succès à l’étranger au même titre que Dimitri Vegas & Like Mike . Il compte des milliards de streams sur ses plateformes. Lost Frequencies joue aussi bien à Paris qu’à New-York, à Tomorrowland ou encore sur le toit du Palais Royal de Bruxelles.

Avec Rise, Lost Frequencies véhicule un message positif et un message d’encouragement au monde après la période difficile que nous vivons. "On avait pas mal de chansons qui étaient prêtes après le confinement puisque forcément j’ai passé tout mon temps en studio. J’avais pas mal de chansons qui étaient plus mélancoliques et Rise était plus puissante et positive donc on a décidé de la prendre comme premier single" raconte le DJ belge de 27 ans, qui, avec cette nouvelle chanson, a quitté le label indépendant pour lequel il travaillait afin de rejoindre Sony.

Ses chansons, Felix De Laet les travaille toutefois dans son propre studio, un rêve devenu réalité pour cet amoureux des beats.

Mon plus grand rêve depuis que je produis de la musique ce n’était pas vraiment d’être en tournée, mais d’avoir mon propre studio avec du matériel audio, des micros.

"Avant j’avais juste mon ordinateur et c’est là-dessus que je faisais de la musique, et maintenant je me suis construit le studio de mes rêves et je passe la journée dedans" se réjouit-il.