Losers Revolution: la comédie 100% belge de Thomas Ancora avec Kody et... Cathy Immelen

Un projet qui date

Thomas Ancora et Clément Manuel à l'affiche d'un film 100% belge, avec aussi Kody et Cathy Immelen - © MLEROY

Cette comédie a évidemment engendré de nombreux fous rires sur le tournage. Cependant, l'équipe a dû travailler efficacement comme le révèle Clément Manuel : "C'est difficile de rester sérieux dans les scènes mais on avait très peu de temps pour tourner, à savoir quatre semaines pour tourner un film".

Or, un film prend généralement six à huit semaines de tournage selon la longueur et le budget. Le timing était donc serré, une situation que devait gérer Thomas Ancora qui en plus de sa casquette de scénariste et de réalisateur, joue aussi dans le film. Il explique : "On a beaucoup répété et après quand on rigole on rigole mais il y a des petits moments où j'ai dit : 'bon allez, on s'y remet', puis c'est moi qui commençais à rigoler. Personnellement, le plus dur ce sont mes séquences avec Clément où je devais être très méchant avec lui qui me faisaient le plus rire. C'était parfois même plus compliqué que les scènes à vannes".

Losers Revolution est un travail de longue haleine qui voit enfin le jour. Il faut dire qu'une comédie belge à petit budget n'est souvent pas la priorité des productions en terme de financement selon le réalisateur. Il dévoile :