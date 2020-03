Loïc Nottet repousse la sortie de son second album par sécurité pour son public

Il poursuit : "Quand on s'est rendu compte que cela n'allait pas être du tout faisable, on a préféré décaler cette sortie. De plus j'ai des fans qui me soutiennent énormément et je n'avais pas du tout envie de les envoyer à l'extérieur pour aller acheter cet album dans les magasins. C'était une sécurité pour nous et un message de sécurité que nous voulions faire passer".

Je suis quelqu'un qui travaille énormément sur l'entièreté du projet, je me suis beaucoup investi sur ce coffret avec des photos, un livret à l'intérieur, pour moi cela comptait et c'était aussi important que la sortie en digital.

Le public peut toutefois se consoler avec les différentes plages de l'album déjà sorties en single et disponibles aussi en digital. Loïc a ainsi dévoilé récemment son nouveau single Heartbreaker sur la scène des D6bels Music Awards où il a été récompensé à deux reprises dans les catégories "auteur/compositeur" et "artiste pop".

Par contre, la situation du confinement et du coronavirus n'inspirent pas énormément l'artiste belge. Il explique : "Je trouve que c'est un mood très particulier qui règne un peu partout. C'est très apocalyptique. Je n'aime pas du tout aller faire mes courses par exemple. Il y a une espèce d'atmosphère ultra morbide qui rôde, les gens qui se détestent, qui dévalisent les rayons. On a l'impression que c'est un peu la guerre. C'est plutôt une période qui m'intrigue et qui m'effraie en même temps, c'est vraiment particulier. Les moments où je suis le plus heureux ces derniers jours c'est quand je dors. C'est super étrange. On a l'impression dans les infos que tout ce qui est raconté est tellement grave qu'on croit qu'on va tous mourir demain".

Les artistes aussi sont mis à l'arrêt dans leurs tournées et sont confinées. Cette période pourrait laisser place à une productivité artistique abondante. Loïc Nottet entrevoit déjà ainsi la possibilité d'une prochaine réédition de son second album. "Comme je suis confiné à la maison je fais pas mal de musique. S'il y a des morceaux qui me plaisent je pourrais les intégrer". Il ajoute : "Peut-être voir pour une réédition ou une version deluxe si à un moment donné il y a vraiment beaucoup de nouveaux titres qui arrivent et que j'ai envie de les ajouter". D'autres invités récemment dans Le 8-9 ont aussi annoncé qu'ils dévoileraient des contenus exclusifs pendant le confinement comme Kid Noize voire même Cali .

"J'ai besoin de câlins dans la vie"

Loïc Nottet repousse la sortie de son second album par sécurité pour son public - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Loïc Nottet reste néanmoins positif et attend déjà avec enthousiasme la fin de l'épidémie en Belgique. Les premières choses qu'il fera ? "Faire des câlins à des potes, les embrasser, aller boire un verre. C'est surtout retrouver un côté humain parce que désormais on est un peu tous comme des robots. On ne peut pas se toucher, on doit se parler à distance, on ne peut pas sortir en bande. On peut juste faire du sport avec une personne de sa famille ou un ami. Il y a une espèce de distance et j'ai besoin de câlins dans la vie" affirme-t-il.

Outre la musique, Loïc Nottet garde la forme en pratiquant son autre passion, la danse. "Hier après-midi j'ai eu envie de danser. J'ai mis la musique sur la télé et j'ai créé une petite chorégraphie parce qu'on a toujours Forest National le 25 avril. On ne sait pas si ce sera maintenu ou pas et donc je dois continuer à me préparer, mettre au point des petites finalités. Je travaille donc dessus et on verra mais dans tous les cas je dois être prêt" déclare-t-il.

L'artiste belge, en attendant la sortie prochaine de son second album, devrait donc se produire le 25 avril à Forest National à Bruxelles et le 17 juillet aux Francofolies de Spa. De bonnes occasions de faire la fête une fois cette épidémie terminée ?