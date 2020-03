Leur concert étant annulé, Bon Air vous propose de venir ce soir en showcase chez vous!

Un voyage et une envie de jouer

Après une participation à la Nouvelle Star et un album solo en collaboration avec André Manoukian, Gaëtane fait la connaissance de Guillaume.

Ils décident de partir en Nouvelle-Zélande pendant six mois. Sur place, le duo enchaîne les concerts dans les bars. C'est de ce voyage qu'est né Bon Air et Sauvage, le titre actuellement diffusé sur Viva, qui sent bon les grands espaces.

Les deux chanteurs et musiciens reviennent sur la genèse de ce projet. Gaëtane explique : "C'est juste une rencontre qui a été assez décisive je pense et une envie de faire de la musique. Elle fait partie de nous, et c'est un art de vivre, elle nous suit au quotidien dans nos voyages aussi".

Elle précise : "On se rencontre en France et on se dit : 'on part, on veut voyager'. Et pour moi c'était aussi un rêve d'écrire en anglais. On joue tous les soirs là-bas. Ce voyage c'est juste une envie, et petit à petit on sort des EP tous auto-produits tous les deux ans. C'est notre petit rythme de croisière mais on n'a jamais eu d'attente dans notre projet. Ce n'est que du plaisir, et c'est très instinctif notre manière d'écrire et de jouer".

Bon Air s'auto-produit et conserve aussi la particularité d'enregistrer en live leurs morceaux. Guillaume commente : "Aujourd'hui cela devient rare, mais on veut garder cela, on veut rester dans le réel, on vit ainsi".