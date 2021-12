Leslie en cuisine sort son premier livre de recettes au fil des saisons, accessibles à tout le monde

Après la création de son blog, sa présence sur les réseaux sociaux, à la télé sur la Une/Tipik et en radio sur VivaCité , Leslie n’avait plus qu’un seul objectif à relever : publier son premier livre de cuisine !

Leslie en cuisine était l’invitée du 8/9 pour son premier livre L’année gourmande de Leslie en cuisine – 50 recettes au fil des saisons. En suivant ses recettes simples et efficaces et agrémentées de délicieuses astuces, vous deviendrez à votre tour un vrai chef ou une vraie cheffe.

Cette accessibilité financière, la cuisinière et chroniqueuse du 8/9 y tenait beaucoup. "Je voulais que le premier livre puisse traîner dans les cuisines, puisse être tenu par tout le monde en main, sans avoir peur de l’abîmer, parce que quand on a un livre un peu plus cher on a toujours peur de l’utiliser. Je voulais que ce soit une petite Bible dans la cuisine de tout le monde" explique-t-elle.

Les autres recettes reprennent les bases de la cuisine. Leslie en cuisine saupoudre par exemple sa recette du steak frites de plusieurs astuces, de quoi mettre du beurre dans les épinards : "Il faut avoir une poêle chaude mais pas trop et venir l’arroser généreusement de beurre : on le fait saisir de chaque côté. Moi je sale avec du sel fin et poivre avant, d’autres le font après […] ensuite je le fais griller de chaque côté et je viens napper de beurre".

Celle qui a été maquilleuse de stars avant ajoute également une idée brillante à cette cuisson. Si vous craignez de cramer le beurre, optez plutôt à la place pour l’huile pépin de raisin, utilisée dans la fondue bourguignonne et les préparations à base de steak dans la cuisine asiatique. Celle-ci monte très fortement à température et ne risque pas d’être brûlée, et en plus, elle "va super bien croûter votre steak".

Autre recette incontournable, les scampis à la diable. Leslie utilise de la crème et propose des alternatives aux tomates si vous cuisinez ce plat hors saison des tomates. "On peut utiliser des petits cubes de tomates, des tomates cerises en boîtes, il y a des très bonnes conserves de tomates et on peut même conserver soi-même en été ses petites tomates cerises en saumure pour ce genre de préparation" recommande-t-elle.